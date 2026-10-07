Mỹ nhân Hà Nội sinh năm 1998 từng đăng quang Hoa hậu, Siêu mẫu Quốc tế, tuổi U30 xách túi tiền tỷ, ngồi phi cơ riêng đi nghỉ dưỡng

Bùi Quỳnh Hoa là gương mặt quen thuộc của làng sắc đẹp Việt. Người đẹp sinh năm 1998 tại Hà Nội, sở hữu chiều cao khoảng 1,75 m cùng vóc dáng cân đối. Trước khi được biết đến rộng rãi với danh hiệu Miss Universe Vietnam 2023, cô đã trải qua nhiều cuộc thi sắc đẹp và người mẫu.

Năm 2017, Bùi Quỳnh Hoa giành danh hiệu Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới. Một năm sau, cô tiếp tục ghi dấu ấn tại Siêu mẫu Việt Nam 2018 khi giành Giải Vàng, đồng thời nhận giải phụ Siêu mẫu có gương mặt đẹp.

Đến năm 2022, người đẹp Hà Nội tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và dừng chân trong Top 10. Cũng trong năm này, cô đại diện Việt Nam tranh tài tại Super Model International 2022 tổ chức ở Thái Lan và giành ngôi vị cao nhất. Ngoài chiến thắng chung cuộc, Quỳnh Hoa còn nhận một số thành tích ở các phần thi phụ.

Tháng 9/2023, Bùi Quỳnh Hoa tiếp tục đăng quang Miss Universe Vietnam 2023, qua đó giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2023 tại El Salvador.

Tuổi U30 chuộng hàng hiệu, xuất hiện với hình ảnh sang chảnh

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và sắc đẹp, Bùi Quỳnh Hoa xây dựng hình ảnh thời trang ngày càng sang trọng. Xuất phát điểm là người mẫu giúp cô có lợi thế về hình thể, khả năng tạo dáng và biến hóa với nhiều phong cách khác nhau.

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuất hiện với những bộ trang phục có phom dáng tôn đường cong. Khi dự sự kiện, cô chuộng váy dạ hội, những thiết kế ôm dáng hoặc trang phục có đường cắt hiện đại. Trong đời thường, Quỳnh Hoa lại linh hoạt với phong cách trẻ trung, năng động nhưng vẫn chú trọng phụ kiện.

Những chuyến nghỉ dưỡng cũng là dịp người đẹp sinh năm 1998 khoe lợi thế hình thể. Trong các thiết kế bikini, vóc dáng săn chắc cùng đôi chân dài trở thành điểm nổi bật của nàng hậu.

Bên cạnh trang phục, Bùi Quỳnh Hoa còn gây chú ý với bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ. Người đẹp nhiều lần xuất hiện cùng những thiết kế đến từ các thương hiệu đình đám trên thế giới như Hermès, Chanel, Dior... có giá từ hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, có mẫu túi Hermès cô sử dụng có mức giá không dưới 1 tỷ đồng, trở thành điểm nhấn trong những set đồ sang trọng của nàng hậu.

Không chỉ đầu tư cho hàng hiệu, Quỳnh Hoa còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng xa hoa. Có thời điểm, người đẹp sinh năm 1998 gây chú ý khi xuất hiện trên phi cơ riêng, diện trang phục chỉn chu và mang theo những món phụ kiện đắt đỏ.

Gu mặc nhiều lần được khen ngợi

Không chỉ gây chú ý bởi giá trị phụ kiện, phong cách của Bùi Quỳnh Hoa còn được nhiều khán giả quan tâm nhờ sự chỉn chu. Người đẹp thường ưu tiên những thiết kế vừa tôn dáng vừa giữ được vẻ sang trọng, thay vì kết hợp quá nhiều chi tiết trên cùng một bộ trang phục.

Những gam màu cơ bản như trắng, đen hay các sắc độ trung tính xuất hiện khá thường xuyên trong tủ đồ của cô. Khi cần tạo điểm nhấn, Quỳnh Hoa sử dụng túi xách, trang sức hoặc lựa chọn những thiết kế có đường cắt táo bạo hơn.

Ở tuổi 28, Bùi Quỳnh Hoa đã có gần một thập kỷ xuất hiện tại các cuộc thi người mẫu, sắc đẹp. Từ Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, Giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018, Siêu mẫu Quốc tế 2022 đến Miss Universe Vietnam 2023, người đẹp Hà Nội sở hữu bảng thành tích đáng chú ý trước khi xây dựng hình ảnh thời trang và cuộc sống hiện tại.