Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tái hiện màn chơi saxophone kinh điển

Hơn 3 thập kỷ sau khoảnh khắc chơi saxophone nổi tiếng tại Cộng hòa Czech, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton một lần nữa cầm nhạc cụ này để tưởng nhớ người bạn thân, cố Tổng thống Cộng hòa Czech Václav Havel, theo tờ Hill.

Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton chơi vài nốt Happy Birthday bằng saxophone để tưởng nhớ cựu Tổng thống Cộng hòa Czech Václav Havel nhân dịp sinh nhật lần thứ 90 của ông. Ảnh: The Sun.

“Tôi thực sự vinh dự được cùng người dân trên khắp Cộng hòa Czech và mọi người trên thế giới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của người bạn Václav Havel”, ông Clinton nói trong video được đăng trên mạng xã hội ngày 5/10.

Cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông không bao giờ quên buổi tối cách đây hơn 32 năm, khi ông Havel đưa mình đến một câu lạc bộ nhạc jazz ở Prague.

Ông Havel là nhà viết kịch nổi tiếng của Czech. Năm 1993, ông trở thành tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Czech sau khi quốc gia này tách khỏi Slovakia.

Năm 1994, trong chuyến thăm Prague, ông Clinton được ông Havel gây bất ngờ khi đưa đến một câu lạc bộ jazz. Tại đây, ông Havel tặng người đồng cấp Mỹ một cây saxophone có khắc chữ ký của ông cùng hình trái tim.

Trước đó 2 năm, ông Clinton từng gây chú ý khi trổ tài saxophone trong chương trình The Arsenio Hall Show, khi đang vận động tranh cử tổng thống Mỹ năm 1992. Khi ấy, ông còn đeo một cặp kính mang phong cách của bộ phim The Blues Brothers.

Tại Prague năm 1994, hai vị tổng thống sau đó đã có màn biểu diễn ngẫu hứng trên sân khấu. Trong khi ông Havel chơi tambourine, ông Clinton cùng ban nhạc thể hiện hai ca khúc jazz kinh điển My Funny Valentine và Summertime bằng saxophone.

“Tôi nghĩ về ông ấy mọi lúc - về sự tử tế của ông ấy, về tất cả những điều chúng tôi đã cùng nhau làm”, ông Clinton nói về Havel, người qua đời năm 2011.

Ông Bill Clinton và ông Václav Havel tại một câu lạc bộ nhạc jazz ở Prague (Cộng hòa Czech) năm 1994. Ảnh: BBC.

Gọi ông Havel là “một trong những nhà lãnh đạo truyền cảm hứng nhất mà tôi từng làm việc cùng”, ông Clinton sau đó chơi vài nốt của bài Happy Birthday bằng saxophone để mừng sinh nhật người bạn quá cố.

“Tôi sẽ luôn biết ơn vì đã có cơ hội ủng hộ Cộng hòa Czech trong quá trình xây dựng nền dân chủ, rồi sau đó hỗ trợ đất nước này đảm nhận vai trò lãnh đạo trong quá trình mở rộng NATO”, ông Clinton nói.

“Ông ấy là một người đặc biệt trong một thời kỳ đặc biệt, và tôi rất vui khi có thể làm những gì mình có thể để kỷ niệm sinh nhật ông ấy”, cựu Tổng thống Mỹ chia sẻ.