Tài xế đưa tay lau mặt liên tục trên xe tải, xem camera trước đó ai cũng đồng cảm thay

(Video ghi lại vụ việc. Nguồn: Huy Nguyễn/Tin 3 phút)

Theo đó, nam tài xế đang chạy xe trên đường, bất ngờ một nữ sinh đi xe đạp điện băng qua đầu xe để sang bên kia đường. Trước tình huống này, tài xế buộc phải đánh lái sang phải để tránh gây tai nạn.

May mắn, màn xử lý kịp thời đã đảm bảo an toàn tính mạng cho nữ sinh; đồng thời giúp tài xế tránh những rắc rối không đáng có.

Sau vụ việc, biểu cảm và cách ứng xử của tài xế mới là điều gây chú ý. Anh không hề tỏ ra tức giận nữ sinh, trái lại, anh còn gật đầu để nữ sinh rời đi. Tiếp đó, đôi bàn tay anh run run, đưa tay lên lau mặt, chắp tay cảm ơn điều tốt đẹp vừa diễn ra. Chính cách ứng xử này của anh đã khiến nhiều người xúc động.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng trong những tình huống bất ngờ trên đường, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Bởi vậy, sự bình tĩnh và phản ứng kịp thời của nam tài xế không chỉ giúp tránh một vụ va chạm mà còn khiến nhiều người đặc biệt ấn tượng.

Đáng chú ý, khoảnh khắc anh chắp tay cảm ơn sau khi sự việc qua đi cũng khiến dân mạng xúc động. Có lẽ, sau cú đánh lái trong gang tấc, người tài xế mới thực sự cảm nhận được mình và nữ sinh vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm như thế nào. Nhiều bình luận dành lời khen cho cách xử lý điềm tĩnh, không trách móc của anh, đồng thời nhắc nhở người đi đường cần quan sát kỹ trước khi sang đường để tránh đặt bản thân và những người xung quanh vào tình huống nguy hiểm.