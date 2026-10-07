Suýt chút nữa Steven Nguyễn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan vì Trại Buôn Người

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc đua phòng vé tháng 10 vô cùng xôm tụ khi tuần nào cũng có phim Việt ra rạp. Nhưng khi Trại Buôn Người trở thành hiện tượng bất thường với tốc độ bán vé cao không kém gì phim bom tấn ra mắt trong kỳ nghỉ lễ và sức hút chưa hề giảm nhiệt dù đã sang tuần chiếu thứ 2, nhiều đối thủ bắt đầu e ngại và tìm cách rút lui.

Trại Buôn Người quá ăn khách khiến nhiều phim khác phải đổi lịch chiếu.

Đầu tiên là Án Mạng Karaoke đã “nhảy cóc” từ ngày 2/10 sang tận ngày 30/10 cho an toàn. Mới đây, có thêm Chị Chị Em Em 3 cũng bỏ kế hoạch phát hành ngày 16/10 để đổi thành ngày 30/10 với lý do "ngày vui phải được chọn cho thật vẹn tròn". Đâu chỉ phim nội địa, phim kinh dị Thái Lan Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh cũng chọn ngày chiếu mới 30/10.

Ngày 30/10 sẽ vô cùng xôm tụ ngoài rạp với loạt phim kinh dị, tình cảm.

Tuy mỗi phim có lý do khác nhau để đổi lịch chiếu nhưng khán giả đều hiểu đây là động thái tránh đối đầu trực tiếp với đối thủ quá mạnh như Trại Buôn Người. Hiện giờ, Trại Buôn Người vẫn đang chiếm tới 90% doanh thu phòng vé, nên phim nào công chiếu thời điểm này cũng gặp tình trạng suất chiếu ít, sự chú ý của khán giả cũng thấp và doanh thu lẹt đẹt theo.

Hai hình ảnh khác biệt của Steven Nguyễn.

Cũng vì các phim đua nhau dời lịch mà ngày 30/10 xem chừng sẽ là cuộc đua đầy căng thẳng khi ba phim Việt cạnh tranh quyết liệt. Còn fan của Steven Nguyễn thì thở phào nhẹ nhõm thấy Chị Chị Em Em 3 lùi đến cuối tháng vì cũng nhờ thế, Steven Nguyễn tránh được cảnh tiến thoái lưỡng nan khi cùng lúc có hai phim mình đóng chính đều ra rạp. Đến cuối tháng này, chắc chắn sức nóng của Trại Buôn Người đã giảm thì Steven Nguyễn có thể chuyên tâm quảng bá cho Chị Chị Em Em 3 mà không phải e ngại việc “ưu ái phim này, bỏ bê phim khác”.