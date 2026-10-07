Phim về vua Lý Công Uẩn trở lại với nhiều chỉnh sửa bằng công nghệ AI

"Đường tới thành Thăng Long" được sản xuất từ năm 2009, gồm 19 tập, với kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Phim do đạo diễn Cận Đức Mậu làm tổng đạo diễn, từng được kỳ vọng phát sóng nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010).

Tuy nhiên, bộ phim sau đó không được lên sóng theo kế hoạch do vấp phải nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến yếu tố tạo hình, bối cảnh và tính thuần Việt.

Phim được quay tại phim trường Hoành Điếm (Chiết Giang, Trung Quốc). Hội đồng Trung ương thẩm định phim và Cục Điện ảnh khi đó nhận định tác phẩm dễ tạo cảm giác như một bộ phim truyền hình Trung Quốc đối với khán giả.

"Đường tới thành Thăng Long" mới chính thức được phát sóng trở lại, với một số cảnh phim được ê-kíp ứng dụng công nghệ AI để chỉnh sửa, hoàn thiện. Ảnh: NSX

Ngày 20/9/2010, Hội đồng thẩm định phim truyện Trung ương có quyết định không cho phim phát sóng trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sau nhiều lần chỉnh sửa, phim lần đầu lên sóng vào tháng 10/2025 và đã tiếp tục được phát sóng trở lại từ ngày 5/10 trên kênh VTV3 (theo lịch phát sóng, tập 2 sẽ được chiếu vào lúc 08h20 phút hôm nay 7/10).

Đáng chú ý, trước khi phát sóng lần này, ê-kíp đã ứng dụng công nghệ AI để xử lý một số cảnh phim được thực hiện cách đây hơn 15 năm. Đạo diễn Tạ Huy Cường cho biết AI được sử dụng ở những phân đoạn cần thay đổi hoặc bổ sung nhân vật, trang phục, bối cảnh, đạo cụ, đặc biệt là các cảnh chiến đấu đông người, cảnh vua Lý Công Uẩn dời đô trên sông và những cảnh có nhiều ngựa.

Phân đoạn Đinh Bộ Lĩnh bình định 12 sứ quân được xem là phần ứng dụng AI tốn nhiều công sức nhất, khi ê-kíp mất gần 20 ngày để hoàn thiện các cảnh giao tranh giữa lực lượng của Đinh Bộ Lĩnh và các thế lực đối địch.

Theo đạo diễn Tạ Huy Cường, nhiều cảnh phim có sự can thiệp của AI nhưng được xử lý theo hướng khó nhận biết bằng mắt thường. Công nghệ này cũng giúp ê-kíp chỉnh sửa một số chi tiết khẩu hình chưa khớp, đồng thời hoàn thiện hình ảnh dựa trên chất liệu đã quay từ hơn một thập kỷ trước.

Phim xoay quanh cuộc đời Lý Công Uẩn và quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Tác phẩm có sự tham gia của Tiến Lộc, Hoàng Hải, Phan Hòa, Trung Hiếu và Á hậu Thụy Vân.