Quang Lê đã đúng khi chấp nhận chia tay Phương Mỹ Chi

Tối 3/10, khoảng 5.000 khán giả có mặt tại TP.HCM để theo dõi nhạc hội Dân Chơi Dân Ca của Phương Mỹ Chi. Giữa không khí sôi động của một sân khấu được đầu tư quy mô, khoảnh khắc nữ ca sĩ tái ngộ Quang Lê bất ngờ trở thành một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất đêm nhạc.

Sau nhiều năm không còn đồng hành trong công việc, Phương Mỹ Chi và Quang Lê cùng xuất hiện trên sân khấu với một vị trí rất khác so với trước đây. Một người là nữ ca sĩ trưởng thành, đang tự xây dựng con đường riêng; người còn lại là người từng dìu dắt cô trong những ngày đầu bước vào showbiz.

Phương Mỹ Chi kết hợp cùng danh ca Hương Lan và Quang Lê trong tiết mục Bài ca Đất phương Nam.

Cuộc hội ngộ vì thế không đơn thuần là màn kết hợp của hai nghệ sĩ. Đó còn là dịp để cả hai nhìn lại một chặng đường mà ở đó, quyết định chia tay công ty quản lý từng tạo ra không ít bàn luận.

Phương Mỹ Chi xúc động khi nhắc về khoảng thời gian được Quang Lê nâng đỡ. Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn nhớ những ngày cha nuôi giúp mình đi hát, đưa tiếng hát đến gần hơn với khán giả, trong đó có cả người hâm mộ ở nước ngoài.

Điều khiến cô nhớ nhất không chỉ là những cơ hội nghề nghiệp, mà còn là cảm giác bước ra khỏi một sự chở che quen thuộc để bắt đầu tự mình quyết định tương lai.

“Rời khỏi vòng tay của ba” cũng đồng nghĩa với việc Phương Mỹ Chi phải đối diện với nhiều cách nhìn khác nhau về mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, sau nhiều năm, nữ ca sĩ cho rằng câu chuyện ấy nên được nhìn nhận theo một cách khác.

Với Phương Mỹ Chi, đây không phải câu chuyện một nghệ sĩ bất ngờ rời khỏi công ty quản lý. Đó là quá trình một người con trưởng thành và muốn tự mình bước đi.

Cô chia sẻ rằng Quang Lê vẫn tiếp sức, hỗ trợ và truyền động lực để cô đủ vững vàng theo đuổi con đường riêng. Chính sự ủng hộ ấy giúp Phương Mỹ Chi có thêm niềm tin để đứng trên sân khấu Dân Chơi Dân Ca hôm nay.

Phương Mỹ Chi trải lòng về quyết định chia tay công ty Quang Lê để tìm hướng đi mới.

Ở phía đối diện, Quang Lê cũng thừa nhận từng có những lo lắng khi Phương Mỹ Chi quyết định rời công ty. Anh không biết cô sẽ phát triển như thế nào khi không còn sự đồng hành trực tiếp, nhưng vẫn âm thầm dõi theo những bước tiến của con gái nuôi.

Theo Quang Lê, điều khiến anh vui nhất là chứng kiến Phương Mỹ Chi ngày càng thay đổi. Đặc biệt, khi cô tham gia một cuộc thi quốc tế và đạt thành tích cao, nam ca sĩ cảm nhận rõ rằng lựa chọn năm nào của cô là đúng đắn.

Quang Lê cho biết anh âm thầm tự hào khi nhìn thấy Phương Mỹ Chi mạnh dạn theo đuổi những điều mình mong muốn. Thành quả mà nữ ca sĩ có được hôm nay, theo anh, chính là minh chứng cho sự trưởng thành ấy.

Khoảnh khắc hai cha con gặp lại vì vậy mang màu sắc đặc biệt. Nếu trước đây Phương Mỹ Chi xuất hiện bên Quang Lê với hình ảnh một cô bé dân ca được người đi trước dìu dắt, thì hiện tại, cô đã có một vị trí độc lập hơn trong thị trường âm nhạc.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi về vai trò không làm mất đi sự trân trọng giữa hai người. Phương Mỹ Chi có con đường riêng, Quang Lê cũng không còn là người trực tiếp quyết định những bước đi trong sự nghiệp của cô, nhưng mối quan hệ tình cảm vẫn được giữ lại.

Quang Lê cũng thừa nhận từng lo lắng cho Phương Mỹ Chi với quyết định ra riêng.

Nhìn từ hiện tại, quyết định để Phương Mỹ Chi rời công ty có lẽ không phải một dấu chấm hết, mà là bước ngoặt cần thiết để nữ ca sĩ trưởng thành. Bởi nếu cứ mãi ở trong vùng an toàn của người từng nâng đỡ mình, có thể sẽ khó có một Phương Mỹ Chi đủ bản lĩnh để tự khám phá giới hạn của bản thân.

Cuộc tái hợp tại Dân Chơi Dân Ca vì thế giống như một cuộc gặp giữa quá khứ và hiện tại. Một bên là người từng đưa cô đến gần sân khấu, một bên là nữ ca sĩ đã đủ trưởng thành để tự bước đi trên sân khấu của chính mình.

Tuy nhiên khi nhìn vào hiện tại, Quang Lê đã đúng với quyết định chấp nhận chia tay Phương Mỹ Chi năm đó.

Và có lẽ, điều ý nghĩa nhất sau nhiều năm không nằm ở việc họ còn đồng hành trong công việc hay không, mà ở chỗ Phương Mỹ Chi đã chứng minh được rằng cô có thể bước ra khỏi “vòng tay” ấy mà vẫn giữ nguyên sự biết ơn dành cho người từng giúp mình bắt đầu.