Đạo chích 'do thám' trên mạng

Đối tượng Bằng bị bắt giữ cùng tang vật.

Sau khi tìm đường đến trường học nói trên, Bằng đợi đến khuya rồi đột nhập phòng thực hành tin học, ngắt nguồn điện, vô hiệu hóa camera giám sát và tháo trộm linh kiện (RAM, bộ vi xử lý và ổ cứng) của 44 máy tính, tổng giá trị khoảng 455 triệu đồng. Sau khi lấy được tài sản, Bằng mang số linh kiện đón xe khách ra TP Đà Nẵng để tiêu thụ. Từ tin báo của nhà trường, ngày 27-10, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã truy xét, bắt giữ đối tượng Bằng tại một nhà trọ ở Đà Nẵng. Được biết, Bằng có tiền án về trộm cắp thiết bị, linh kiện điện tử với phương thức theo dõi mạng xã hội để “do thám” công ty, trường học nào mới lắp đặt máy tính để trộm.