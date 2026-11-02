Quỹ đầu tư Hong Kong rót 75 triệu USD vào Món Huế bất ngờ lên tiếng

Bên ngoài một nhà hàng Món Huế ở Hà Nội vào cuối tháng 10/2019, khi đồ đạc đã được dọn đi từ đầu tháng. Ảnh: Việt Hùng.

Động thái mới nhất của quỹ đầu tư ADV Partners (trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc) xuất hiện sau 7 năm kể từ khi chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa trên toàn quốc.

"Những vấn đề liên quan đến vốn góp của các quỹ đầu tư, các khoản nợ chưa được thanh toán cho các nhà cung cấp và việc thu hồi tài sản vẫn chưa được làm rõ", phía quỹ chia sẻ.

Nhà đầu tư đề nghị truy tố chính thức

Theo ADV Partners, vụ việc liên quan đến khoản vốn đầu tư lên tới hơn 75 triệu USD và các cáo buộc chiếm đoạt tài sản đối với ông Huy Nhật, nhà sáng lập Món Huế, cùng một số cá nhân khác.

Phía ADV Partners cho biết quỹ này (thông qua công ty liên kết Silver Crest) và các nhà đầu tư nước ngoài đã gửi đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng Việt Nam đối với ông Huy Nhật và những người liên quan, với cáo buộc về các hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc tham ô và giả mạo trong công tác.

Các cơ quan chức năng khi đó đã áp dụng biện pháp hạn chế xuất cảnh đối với ông Huy Nhật và các cá nhân gồm bà Trần Thị Thanh Tâm, ông Nguyễn Minh Bửu và bà Ngô Thị Mỹ Hạnh; đồng thời áp dụng các biện pháp phong tỏa khối tài sản đáng kể của ông Huy Nhật tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, sau khi tiếp nhận trình báo của các nhà đầu tư vào năm 2019, cơ quan chức năng Việt Nam đã tiến hành điều tra trong các năm 2020 và năm 2021, và đi đến quyết định khởi tố vụ án hình sự vào năm 2021 với cáo buộc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, đến nay, theo quỹ đầu tư Hong Kong này, vụ việc vẫn chưa bị truy tố chính thức.

"ADV Partners đã gửi các văn bản kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền, đề nghị giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên bị ảnh hưởng, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi quyết định từ các cơ quan", ADV Partners chia sẻ.

Công ty Huy Việt Nam Group Limited từng sở hữu các thương hiệu Món Huế, Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy, Great Bánh Mì, Phở 99 và TP Tea. Ảnh chụp vào tháng 10/2019: Việt Hùng.

Sau nhiều năm, quỹ đề nghị cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các cáo buộc hình sự theo đúng quy định pháp luật, đồng thời xác minh, bảo toàn và thu hồi các tài sản liên quan, bao gồm cả những tài sản có thể đã được chuyển ra nước ngoài.

Cũng theo quỹ này, cần bảo đảm việc nhà đầu tư, các nhà cung cấp và người lao động trong nước được giải quyết những quyền lợi chính đáng và được bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật.

ADV Partners khẳng định quỹ tôn trọng chức năng của các cơ quan có thẩm quyền và luôn sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp các tài liệu được yêu cầu cũng như tích cực phối hợp trong toàn bộ quá trình giải quyết vụ việc.

Việc giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật có ý nghĩa thiết thực đối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp và người lao động bị ảnh hưởng, đồng thời góp phần củng cố niềm tin vào khả năng bảo vệ các quyền và lợi ích thương mại hợp pháp tại Việt Nam.

ADV Partners là quỹ đầu tư tư nhân thành lập năm 2013, hiện quản lý tổng tài sản lên tới hơn 1,2 tỷ USD, tập trung vào các doanh nghiệp quy mô trung bình. Đến nay, ADV đã thực hiện hơn 20 khoản đầu tư vào các doanh nghiệp đang tăng trưởng tại châu Á.

Những lùm xùm cách đây 7 năm

Thời điểm tháng 10/2019, nhóm nhà đầu tư gồm ADV Partners, AIF Capital, F&H Fenghe, Fortress Investments, Gryphus Capital và Welkin Capital cho biết họ đại diện cho tất cả cổ đông của công ty, trừ ông Huy Nhật.

Khi đó, nhóm này cho rằng ông Huy Nhật "đang trốn tránh và từ chối chịu trách nhiệm cho những hành vi lừa đảo của mình", dù vẫn đang ở Việt Nam. Họ kêu gọi ông Huy Nhật, bà Ngô Thị Mỹ Hạnh và các thành viên trong ban quản trị hoàn trả lại cho công ty các khoản tiền quỹ đã bị chiếm dụng và giải quyết vấn đề hiện nay với các nhà cung cấp, các nhân viên, cơ quan thuế và tập trung vào việc phục hồi hoạt động của Huy Việt Nam.

Đến tháng 11/2019, ông Huy Nhật trả lời phỏng vấn của Tri Thức - Znews, cho rằng xung đột với các nhà đầu tư nước ngoài xảy ra khi nhóm này có kế hoạch giành lấy quyền điều hành và gạt ông ra khỏi Công ty Huy Việt Nam Group Limited - pháp nhân sở hữu các thương hiệu Món Huế, Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy, Great Bánh Mì, Phở 99 và TP Tea.

"Trong 6 ghế của HĐQT thì có 3 ghế của phía nhà đầu tư, 3 ghế còn lại là người của Huy Việt Nam. Khi có xung đột, nhóm này yêu cầu tăng lên 4 ghế trong HĐQT nhưng tôi không đồng ý. Chính vì tranh chấp này, hai bên đã đưa nhau ra trọng tài kinh tế ở Hong Kong để giải quyết", ông Huy Nhật chia sẻ thời điểm đó.

Vị này đồng thời cho rằng trong khi vụ việc vẫn đang được trọng tài kinh tế Hong Kong phân định và chưa có kết quả cuối cùng, nhóm nhà đầu tư đã đơn phương lập Nghị quyết HĐQT không hợp pháp để thay đổi người đại diện pháp nhân Công ty Huy Việt Nam.

Ông Huy Nhật - nhà sáng lập chuỗi Món Huế trả lời phỏng vấn của Tri Thức - Znews hồi tháng 11/2019. Ảnh: Quỳnh Trang.

Hiện, Tri Thức - Znews đang liên hệ với phía ông Huy Nhật để làm rõ thêm các thông tin. Trong lúc này, nhiều nhà cung cấp và nhân viên cho hay vẫn chưa được thanh toán công nợ và lương.

Theo thống kê chưa đầy đủ do các nhà cung cấp vào thời điểm tháng 11/2019, số công nợ họ chưa được chuỗi Món Huế thanh toán lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cho thấy đến cuối năm 2018, Công ty Huy Việt Nam lỗ lũy kế gần 107 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu 3 năm gần nhất khoảng 200 tỷ đồng nhưng lợi nhuận có xu hướng lao dốc. Từ mức có lãi năm 2016, trong 2 năm 2017 và 2018, mỗi năm Món Huế lỗ hơn 50 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, tổng tài sản của công ty đạt hơn 750 tỷ đồng nhưng nợ phải trả lên vượt mức 841 tỷ đồng.