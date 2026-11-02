[Video] Khả năng thua lỗ khi giao dịch trên sàn Mr Pips lên tới 99%
Ngày 2/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cùng 187 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các tội danh liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn.
Trả lời câu hỏi của luật sư, Phó Đức Nam khai nhận, các nhà đầu tư tham gia sàn giao dịch do bị cáo tổ chức rất khó thắng, khả năng thua lỗ lên tới 99%, đặc biệt với những người không có kiến thức chuyên môn về tài chính.
Bị cáo cũng khai, phần lớn các sàn giao dịch trong hệ thống lấy tiền khách hàng thua lỗ làm nguồn lợi nhuận, sau đó trích một phần để chi trả hoa hồng cho nhân viên. Bộ phận kinh doanh được hưởng hoa hồng từ tiền khách nạp lần đầu, trong khi bộ phận chăm sóc khách hàng nhận hoa hồng từ các khoản tiền nạp thêm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-kha-nang-thua-lo-khi-giao-dich-tren-san-mr-pips-len-toi-99-post999812.html