Hà Nội xử lý 4.791 vụ vi phạm thị trường, thu nộp ngân sách hơn 78 tỷ đồng

Điển hình, ngày 21/10, Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giặt, sữa tắm tại xã An Khánh, phát hiện nhiều hàng hóa, nguyên liệu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu OMO MATIC và Lifebuoy.

Lực lượng chức năng kiểm đếm sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: QLTT.

Lực lượng chức năng tạm giữ 5 xe tải hàng hóa, nguyên liệu và xác định tổng trị giá hàng thành phẩm có dấu hiệu giả mạo là 597,408 triệu đồng. Vụ việc đã được chuyển hồ sơ đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 19/10, Đội Quản lý thị trường số 14 kiểm tra hai cơ sở kinh doanh túi xách tại xã Phú Xuyên, phát hiện 2.893 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu CHANEL, GUCCI, LOUIS VUITTON, DIOR và YSL, với tổng trị giá 361,16 triệu đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong 10 tháng, lực lượng chức năng đã chuyển cơ quan điều tra 81 vụ việc. Số tiền thu nộp ngân sách đạt 109,2% chỉ tiêu phấn đấu năm 2026.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Trịnh Quang Đức cho biết, thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng; đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý sàn thương mại điện tử xác minh người bán, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Công tác kiểm soát sẽ tập trung vào các nhóm hàng có nguy cơ vi phạm cao, nhất là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, doanh nghiệp làm ăn chân chính.