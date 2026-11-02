Công an xử lý kẻ trộm tiền, minh oan cho 1 nam thanh niên

Ngày 2-11, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Sài Gòn vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy xét, làm rõ người thực hiện vụ trộm tiền của du khách Thụy Sĩ tại công viên bến Bạch Đằng; đồng thời xác minh thông tin liên quan 1 nam thanh niên bị người dân nhận nhầm là nghi phạm.

Lê Văn Tiên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TPHCM cung cấp

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 30-10-2026, chị V.Đ.A.Q. (sinh năm 2007) cùng anh M.N. (sinh năm 1997, quốc tịch Thụy Sĩ) đang ngồi tại công viên bến Bạch Đằng (phường Sài Gòn) thì bị một người đàn ông trộm tiền trong túi xách.

Phát hiện bị mất tiền, anh M.N. đuổi theo nghi phạm. Đối tượng định lấy xe mô tô để tẩu thoát nhưng bị ngăn cản nên bỏ lại xe, tiếp tục chạy trốn.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, người dân nhìn thấy anh N.Đ.B. (sinh năm 2007) đi bộ dọc bờ sông nên khống chế, bàn giao Công an phường Sài Gòn vì nghi anh B. là kẻ trộm. Qua làm việc và cho nạn nhân nhận diện, cơ quan công an xác định anh B. không phải kẻ trộm.

Tiếp tục truy xét, đến 21 giờ ngày 31-10-2026, Công an phường Sài Gòn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM phát hiện Lê Văn Tiên (sinh năm 1986, ngụ xã Bình Hưng) tại đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng). Tại cơ quan công an, Tiên khai nhận một mình thực hiện vụ trộm tiền của anh M.N.

Hiện Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Văn Tiên theo quy định.