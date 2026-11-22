Làng bích họa thôn Hòn Thiên, xã Xuân Hải, tỉnh Khánh Hòa nhìn từ trên cao. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

"Bảo tàng nghệ thuật ngoài trời"

Nép mình bên đầm Nại yên bình, Hòn Thiên từng là làng chài bình dị, nơi cuộc sống người dân gắn bó với nghề nuôi hàu Thái Bình Dương, khai thác nhuyễn thể và nuôi cá bè. Những ngôi nhà đơn sơ, con đường làng thân thuộc mang đậm dáng vẻ mộc mạc của miền quê ven biển. Ít ai ngờ rằng, chính những bức tường loang lổ, bạc màu qua bao mùa nắng gió ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho hành trình đổi thay, khoác lên ngôi làng chiếc áo mới rực rỡ sắc màu.

Tháng 12/2020, dự án “Làng Bích họa Hòn Thiên” được anh Nguyễn Thái Lai, người con quê hương Xuân Hải, khởi xướng. Từ mong muốn làm đẹp làng quê, anh cùng các cộng sự đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống người dân, giúp những bức tường cũ trở thành không gian sáng tạo giữa lòng làng chài.

“Những ngày đầu, việc vận động người dân đồng ý cho họa sĩ vẽ lên tường nhà, cùng chung tay giữ gìn vệ sinh đường làng, phân loại rác thải... gặp không ít khó khăn. Nhưng bằng sự kiên trì và mong muốn làm đẹp quê hương, dự án từng bước nhận được sự đồng thuận của người dân”, anh Nguyễn Thái Lai nhớ lại. Từ những nét vẽ đầu tiên, hơn 40 bức tranh 3D và tranh tường khổ lớn lần lượt hiện diện, thổi sức sống mới vào những mảng tường đơn sơ.

Hòn Thiên dần trở thành một “bảo tàng nghệ thuật ngoài trời”, nơi mỗi bức tranh kể một câu chuyện về cuộc sống miền biển. Đó là hình ảnh những ngư dân vạm vỡ kéo lưới, những thiếu nữ đội nón lá đi chợ cá sớm; là sắc màu sinh động gợi nhắc vẻ đẹp của biển cả, xen lẫn thông điệp bảo vệ môi trường và gìn giữ động vật biển. Những câu slogan trẻ trung như “Còn trẻ mà, xách ba lô lên và đi thôi”, “Đường còn dài và ta cứ đi thôi” tạo thêm nét tươi mới, biến những góc làng bình dị thành điểm dừng chân thú vị cho du khách.

Từ một ý tưởng làm đẹp quê hương, Hòn Thiên đã dần được biết đến trên bản đồ du lịch địa phương. Nhưng giá trị lớn hơn những bức tranh là sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người dân. Khi đường làng sạch hơn, nhà cửa khang trang hơn, mỗi người cũng ý thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ cảnh quan chung. Lãnh đạo thôn Hòn Thiên cho biết, mô hình làng bích họa đã góp phần làm mới không gian sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và khơi dậy tinh thần chung sức xây dựng nông thôn mới trong cộng đồng.

Sự đổi thay ấy được cảm nhận rõ qua từng người dân. Chị Trần Thụy Kim, nhân viên phục vụ du khách tại Hòn Thiên, chia sẻ: “Trước đây, bà con chủ yếu đi biển, làm đầm. Từ ngày có tranh bích họa, khách du lịch đến đông hơn, chúng tôi được hướng dẫn cách làm dịch vụ, đón tiếp khách chu đáo. Thấy quê hương sạch đẹp, du khách khen ngợi, ai cũng vui và tự hào”.

Mở lối du lịch cộng đồng

Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, Hòn Thiên tạo nên sự hấp dẫn độc đáo của một điểm đến du lịch cộng đồng. Mỗi tháng, nơi đây đón khoảng 200 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Hình ảnh những bức tranh rực rỡ bên đầm Nại cũng xuất hiện trên truyền hình, báo chí và các chương trình thực tế, góp phần đưa tên tuổi Hòn Thiên đến gần hơn với du khách.

Đến đây, hành trình khám phá không dừng lại ở những bức tranh đẹp. Du khách có thể leo núi Hòn Thiên cao khoảng 100m để ngắm nhìn đầm Nại từ trên cao, đón ánh hoàng hôn buông xuống mặt nước; mặc áo bà ba, lội ao bắt cá, tôm, ốc; chèo thuyền kayak len qua những rặng đước, rặng mắm xanh mướt, rồi thưởng thức hải sản tươi ngon do người dân địa phương chuẩn bị.

Mỗi trải nghiệm đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên và cuộc sống bình dị của cư dân miền đầm phá. Ở đó, sức hấp dẫn chính là cảnh sắc, là sự chân tình của người dân, cùng hương vị hải sản tươi mới và những câu chuyện đời thường gắn với sông nước.

Theo anh Nguyễn Thái Lai, điều đáng quý nhất là dự án đã mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Người dân trực tiếp tham gia các hoạt động phục vụ du lịch, giới thiệu ẩm thực, bán sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, có thêm nguồn thu nhập. “Bà con ngày càng chủ động tham gia chuỗi dịch vụ du lịch. Sự giao lưu giữa du khách và người dân đã đem lại sức sống mới cho vùng quê ven đầm”, anh Lai chia sẻ.

Từ những bức tranh trên tường đến các hoạt động trải nghiệm dưới nước, trên núi, Hòn Thiên đang hình thành sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng. Nghệ thuật là điểm khởi đầu; cảnh quan đầm Nại, văn hóa làng chài và sự thân thiện của người dân tạo nên sức hút lâu dài.

Ông Huỳnh Thắng Lợi, chuyên viên Phòng Văn hóa-Xã hội xã Xuân Hải, đánh giá mô hình “Làng Bích họa Hòn Thiên” là hướng đi phù hợp trong phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Việc xã hội hóa nghệ thuật vừa làm thay đổi diện mạo nông thôn, vừa góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Cùng với đó, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ngày càng được củng cố.

Ông Võ Sỹ Tráng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hòn Thiên, cho biết, người dân đã chủ động bảo vệ các bức tranh, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp bởi hiểu rằng đó là tài sản chung, là hình ảnh của quê hương trong mắt du khách. Dẫu vậy, để du lịch thật sự trở thành nguồn sinh kế ổn định, Hòn Thiên vẫn cần những bước đi bài bản hơn trong tổ chức dịch vụ, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm trải nghiệm và nâng cao chất lượng phục vụ. Khai thác lợi thế du lịch cần song hành với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tự nhiên và bản sắc làng chài.

Người dân mong muốn tiếp tục dùng nghệ thuật để đánh thức tiềm năng đầm Nại, đưa Hòn Thiên trở thành điểm đến du lịch cộng đồng sinh thái bền vững; đồng thời tạo sinh kế lâu dài, mở thêm cơ hội để thanh niên địa phương lập nghiệp trên quê hương. “Mong rằng khi rời Hòn Thiên, du khách mang theo những bức ảnh đẹp và lưu giữ nhiều tình cảm và nhịp sống chân chất của người dân làng chài, để rồi yêu mến và quay trở lại”, anh Vũ Huy Hảo, người dân địa phương, bày tỏ. Chiều buông trên đầm Nại, mặt nước ánh lên sắc đỏ của hoàng hôn. Những bức bích họa ven đường như rực rỡ hơn trong ánh nắng cuối ngày, tiếng trò chuyện của du khách hòa cùng nhịp chèo khua nước tạo nên âm thanh bình yên của một làng quê đang chuyển mình.

Hòn Thiên hôm nay không chỉ đổi thay bởi những gam màu trên tường. Đằng sau diện mạo mới là tình yêu quê hương, sự đồng lòng của cộng đồng và khát vọng tìm hướng đi bền vững cho làng biển. Khi nghệ thuật được kết nối với thiên nhiên, văn hóa và sinh kế, những điều bình dị nhất cũng có thể trở thành tài nguyên quý giá, đưa một làng chài ven đầm từng bước vươn mình trên hành trình phát triển du lịch cộng đồng.