Lãnh đạo xã Yên Lãng dâng hương tại Đền Thạch Đà. Ảnh: Phạm Hùng

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tại bãi ven sông Hồng, thôn Thạch Đà 3, xã Yên Lãng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Cuộc thi xây dựng phóng sự “Yên Lãng trong tôi”; vẽ tranh thiếu nhi chủ đề “Yên Lãng quê hương em”; các tiết học ngoại khóa tìm hiểu, giới thiệu về các di tích lịch sử; làng nghề; xây dựng các mô hình, tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Lãnh đạo xã Mê Linh tặng cờ lưu niệm cho các thập thể. Ảnh: Phạm Hùng

Bên cạnh đó, xã cũng tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao: hoạt động thực hành và trải nghiệm không gian hát chèo và dân ca Xa Mạc, trình diễn áo dài, biểu diễn dân vũ, thi đấu bóng chuyền hơi, kéo co…, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh hưởng ứng tham gia.

Chương trình nghệ thuật mang đậm tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: Phạm Hùng

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật chào mừng với những lời ca, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước mang đến không khí vui tươi, phấn khởi. Phần trình diễn áo dài tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam. Chương trình đốt lửa trại, giúp nhân dân và du khách cùng giao lưu, nhảy sạp, chia sẻ những khoảnh khắc vui tươi và gắn kết.

Tại khu vực trải nghiệm “Chợ quê bên sông”, nhân dân và du khách được tìm hiểu sản phẩm đặc trưng, thưởng thức ẩm thực địa phương, trải nghiệm làm bánh, kẹo truyền thống. Các trò chơi úp cá, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, đi cầu khỉ tại khu vui chơi “Ký ức tuổi thơ” cũng mang đến những trải nghiệm thú vị cho các gia đình, đặc biệt là các em nhỏ.

Tiết mục trình diễn áo dài. Ảnh: Phạm Hùng

Màn nhảy sạp gắn kết cộng đồng. Ảnh: Phạm Hùng

Người dân tham gia đốt lửa trại. Ảnh: Phạm Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Lãng Phạm Văn Minh cho biết: “Với chủ đề “Yên Lãng - Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng”, ngày hội là dịp tôn vinh bản sắc dân tộc, củng cố tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong bảo tồn di sản và xây dựng nếp sống văn minh".

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Lãng Phạm Văn Minh, việc lựa chọn bãi ven sông Hồng làm không gian tổ chức gắn với định hướng phát huy tiềm năng cảnh quan sinh thái, văn hóa làng quê và các sản phẩm truyền thống. Qua đó, từng bước kết nối văn hóa với phát triển nông nghiệp, dịch vụ và du lịch trải nghiệm, xây dựng quê hương trở thành điểm đến thân thiện, giàu bản sắc, đáng đến và đáng khám phá".

Trò chơi đập niêu. Ảnh: Phạm Hùng

Trò chơi úp cá. Ảnh: Phạm Hùng

Tại ngày hội, ông Nguyễn Văn Tạo, Trưởng thôn Thạch Đà 3 chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được tham gia các hoạt động phong phú, thiết thực trong ngày hội. Đây cũng là động lực để người dân Yên Lãng tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; góp phần gìn giữ giá trị truyền thống, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp và phát huy tinh thần đoàn kết, thân thiện, mến khách".

Đông đảo người dân tham gia ngày hội. Ảnh: Phạm Hùng

Sự kiện cũng khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Lãng trong việc đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.