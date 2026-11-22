Các đại biểu tham dự chương trình.

Tối 21/11, UBND xã Thạch Hà tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Hội diễn có sự tham gia của 17 tiết mục đến từ các thôn và đơn vị trường học trên địa bàn xã Thạch Hà. Được dàn dựng công phu, các tiết mục tập trung ca ngợi quê hương, đất nước, con người và tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Các tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục, âm thanh đến hình ảnh, tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc và ấn tượng đẹp.

Đông đảo người dân đến xem, cổ vũ, tạo không khí sôi nổi cho đêm hội diễn văn nghệ quần chúng.

Tiết mục múa hát “Việt Nam quê hương tôi” do đội văn nghệ Trường Tiểu học Thạch Hà biểu diễn.

Tiết mục "Chúng con canh giấc ngủ cho Tiết mục “Chúng con canh giấc ngủ cho Người” do đội văn nghệ thôn Bắc Thượng biểu diễn.

Kết thúc chương trình là những giai điệu sôi động, đầy tự hào của ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”. Đêm diễn không chỉ tạo không gian giao lưu, kết nối các tầng lớp nhân dân mà còn góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, củng cố tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.