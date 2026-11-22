Hưởng ứng tinh thần lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa địa phương theo Kế hoạch số 538/KH-UBND ngày 19.10.2026 của UBND TP Đà Nẵng về tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh kết nối văn hóa với phát triển du lịch thông qua chương trình “Tinh hoa bản địa 2026 - Điểm chạm trong trải nghiệm ẩm thực và lưu trú Đà Nẵng”, diễn ra vào ngày 28.11 tới tại Hoiana Resort & Golf.

Chương trình hướng đến giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương, từ di sản, làng nghề, sản phẩm OCOP đến đặc sản và nguồn nguyên liệu bản địa. Qua đó, mở ra cơ hội đưa các yếu tố văn hóa địa phương vào không gian lưu trú, dịch vụ và trải nghiệm dành cho du khách.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm bản địa, sản phẩm OCOP và các mặt hàng thủ công truyền thống. Đây không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm đặc trưng mà còn góp phần giới thiệu câu chuyện văn hóa, nghề truyền thống và giá trị sáng tạo của cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, không gian Botanical Bar sẽ mang đến những trải nghiệm về thức uống thảo mộc, các loại trà và nguyên liệu tự nhiên bản địa. Các sản phẩm được giới thiệu theo hướng kết hợp giữa giá trị nguyên liệu địa phương với cách thức sáng tạo, phục vụ trong không gian dịch vụ du lịch.

Tinh hoa bản địa 2026 – Điểm chạm trong trải nghiệm ẩm thực và lưu trú Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “Từ bản sắc đến sản phẩm - Kết nối điểm chạm văn hóa trong cơ sở lưu trú du lịch” sẽ tạo diễn đàn trao đổi giữa các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch và chủ thể văn hóa. Nội dung tập trung thảo luận những giải pháp khai thác, phát huy giá trị bản địa, từng bước đưa văn hóa trở thành một phần trong hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng trải nghiệm tại các cơ sở lưu trú.

Ẩm thực địa phương cũng là điểm nhấn đáng chú ý với hoạt động quảng diễn và thưởng thức các món ăn đặc trưng như mì Quảng, cao lầu, bánh xèo cùng nhiều loại bánh dân gian. Thông qua việc giới thiệu cách chế biến, nguyên liệu và hương vị truyền thống, chương trình góp phần đưa tinh hoa ẩm thực địa phương đến gần hơn với du khách.

Đáng chú ý, không gian giao thương B2B sẽ tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp du lịch với đơn vị cung ứng sản phẩm bản địa. Đây được xem là một trong những hướng đi nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương, mở rộng đầu ra cho các cơ sở sản xuất, làng nghề và cộng đồng làm du lịch.

Thông qua chương trình, Đà Nẵng kỳ vọng tăng cường liên kết giữa cộng đồng, nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp; khuyến khích các cơ sở lưu trú chủ động khai thác những giá trị văn hóa đặc trưng để hình thành sản phẩm, dịch vụ có chiều sâu và bản sắc riêng.

Việc đưa văn hóa bản địa vào trải nghiệm du lịch không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến mà còn tạo thêm cơ hội bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống gắn với sinh kế cộng đồng. Qua đó, Đà Nẵng hướng đến xây dựng hình ảnh điểm đến giàu bản sắc, sáng tạo, thân thiện và mến khách.