Đó là một trong những nội dung trong kế hoạch tổ chức chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, Ấn Độ vừa được UBND tỉnh ban hành. Theo đó, các địa điểm được lựa chọn khảo sát để xây dựng bộ sản phẩm, chương trình tham quan du lịch phù hợp với thị hiếu khách du lịch Ấn Độ và đón đầu xu hướng truyền thông từ bộ phim SILAA, gồm: Làng du lịch Tân Hóa, hang Chuột, Tú Làn Lodge, Tú Làn River View, Blue Diamond Retreat, các điểm du lịch thuộc khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng, hang Chỉ huy-đường Trường Sơn huyền thoại, động Thiên Đường, suối nước Moọc, Sông Chày-Hang Tối; địa đạo Vịnh Mốc, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và khu vực đồi cát tại xã Nam Trạch.

Làng du lịch Tân Hóa, xã Kim Hóa, là một trong những địa điểm được lựa chọn khảo sát để xây dựng bộ sản phẩm, chương trình tham quan du lịch phù hợp với thị hiếu khách du lịch Ấn Độ - Ảnh: N.L.M

Điểm nhấn của chương trình là Hội nghị xúc tiến du lịch Quảng Trị qua điện ảnh Bollywood, Ấn Độ, tổ chức vào chiều 24/11 tại phường Đồng Hới. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh: Quảng Trị, Ninh Bình, Cao Bằng, hãng sản xuất phim SILAA, các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thông qua chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Quảng Trị đến thị trường Ấn Độ và quốc tế thông qua điện ảnh Bollywood. Đồng thời tăng cường quảng bá Năm Du lịch Quốc gia-Quảng Trị 2027 và Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, lan tỏa hình ảnh, sự kiện và sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, góp phần thu hút khách du lịch quốc tế, trong đó việc xúc tiến, phát động mở đường bay thường lệ từ các trung tâm du lịch lớn tại Ấn Độ đến Cảng hàng không Đồng Hới.