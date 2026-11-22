Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm là không gian trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống của Hà Nội.

Không gian được bài trí, tái hiện phố phường Hà Nội xưa khiến du khách thích thú.

Không gian trưng bày và trải nghiệm làm nón lá của nghệ nhân Tạ Thu Hương (xã Thanh Oai). Không chỉ làm nón, nghệ nhân còn phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, tổ chức tour tham quan, trải nghiệm nghề nón.

Gian trưng bày sản phẩm của làng diều Bá Dương Nội. Tháng 4-2025, địa phương tổ chức lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hội diều làng Bá Dương Nội và Bằng công nhận danh hiệu Nghề truyền thống Hà Nội đối với nghề làm diều sáo của làng. Từ đây, người dân có thêm cơ hội để phát triển kinh tế, du lịch từ nghề truyền thống.

Du khách nước ngoài thích thú tìm hiểu sản phẩm chuồn chuồn tre của làng Thạch Xá.

Gian trưng bày của làng nghề may áo dài Trạch Xá giới thiệu những mẫu áo dài, mẫu vải đặc sắc, ấn tượng cho cả nam và nữ.

Du khách nước ngoài tìm hiểu về sản phẩm khăn lụa làng nghề lụa Vạn Phúc tại gian hàng trưng bày của nghệ nhân Trần Thị Ngọc Lan.

Những sản phẩm tinh xảo của nghề thủ công truyền thống thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Du khách thích thú trước những sản phẩm của làng nghề đậu bạc Định Công, một nghệ thuộc Thăng Long tứ nghiệp.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn (làng quạt Chàng Sơn, xã Tây Phương) giới thiệu các sản phẩm quạt trang trí đủ kích tước, có chiếc lớn trên 2 m.

Làng nghề lược sừng Thuỵ Ứng phát triển nhiều mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sừng mang tính ứng dụng cao. Theo ghi nhận trên sắc phong của làng, nghề làm đồ sừng tại làng Thuỵ Ứng đã có lịch sử hơn 400 năm.

Trẻ em thích thú chơi đùa cùng những mẫu rối của phường rối cạn Tế Tiêu.