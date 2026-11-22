Diễn ra trong hai đêm 21 và 22/11 tại Công viên Bến Tre (phường An Hội), liên hoan có sự tham gia của 6 đoàn nghệ nhân Khmer, Hoa (phường Trà Vinh) và các đoàn nghệ nhân đến từ xã Tân Xuân, xã Ba Tri, phường An Hội, phường Long Châu.

Đây là dịp để những người thực hành di sản gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Vĩnh Long là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nơi cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm cùng chung sống, lao động và sáng tạo. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, không gian văn hóa của tỉnh được mở rộng, hội tụ những sắc thái đặc trưng của vùng sông nước miệt vườn, quê hương Đồng Khởi và vùng văn hóa Khmer Nam Bộ.

Sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng đã tạo nên diện mạo phong phú, đa dạng của vùng đất Vĩnh Long.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu khai mạc Liên hoan.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh hiện có 19 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong đó có nhiều loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống và nghề thủ công đặc sắc như: Đờn ca tài tử Nam Bộ, Hát bội, Hát sắc bùa, nghệ thuật Rô-băm, Chầm riêng chà pây, Lễ hội Ok Om Bok, Lễ hội Cúng biển Mỹ Long, Lễ hội Vu lan Thắng hội, Lễ hội Nguyên tiêu, Nói thơ Vân Tiên, nghề làm chiếu Cà Hom, nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer...

Năm 2026 cũng là dấu mốc có ý nghĩa đối với đời sống văn hóa cả nước khi ngày 24/11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam.

Thông qua các chương trình trình diễn, liên hoan tạo điều kiện để công chúng tiếp cận, tìm hiểu giá trị của từng loại hình di sản; đồng thời khuyến khích nghệ nhân truyền dạy cho thế hệ trẻ, góp phần gìn giữ, phục hồi những loại hình nghệ thuật có nguy cơ mai một. Việc gắn di sản với hoạt động văn hóa, giáo dục và du lịch cũng được đặt ra trên cơ sở bảo đảm tính chân thực và vai trò chủ thể của cộng đồng.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn nghệ nhân tham gia liên hoan.

Tiết mục Hát bội do đoàn nghệ nhân phường Long Châu trình diễn và nghệ thuật truyền thống của đồng bào Hoa do đoàn nghệ nhân phường Trà Vinh thực hiện.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, sáu nhóm nghệ nhân với nhiều loại hình diễn xướng khác nhau cùng tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, nơi những giá trị truyền thống của các cộng đồng dân tộc được gặp gỡ, giao thoa và lan tỏa.

Giá trị của liên hoan không chỉ thể hiện qua sự phong phú của các tiết mục mà còn ở sự hiện diện của những nghệ nhân trực tiếp nắm giữ, thực hành và trao truyền di sản. Đằng sau mỗi lời ca, điệu múa, nghi thức hay hình thức diễn xướng là quá trình tích lũy tri thức, kinh nghiệm và sự gắn bó bền bỉ của nhiều thế hệ với văn hóa cộng đồng.