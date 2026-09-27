Danh tính người phụ nữ ôm eo Jo In Sung

Kim Hee Kyung, vợ của nam diễn viên Kim Ki Bang, đã chia sẻ bức ảnh chụp đầy thân mật cùng Jo In Sung, qua đó cho thấy cô là một người hâm mộ của nam diễn viên. Trong ảnh, Kim Hee Kyung nở nụ cười rạng rỡ khi vòng tay ôm eo Jo In Sung, còn nam diễn viên cũng nhìn về phía ống kính và đặt tay lên vai cô.

Kim Hee Kyung viết: "Dạo gần đây, nhờ các buổi công chiếu phim và tiệc chiêu đãi, vì anh In Sung cứ mỗi quý lại ra mắt một bộ phim mà tôi mới có dịp hiếm hoi được ra ngoài (tận hưởng chút tự do, tạm gác lại vai trò làm mẹ)".

Cô chia sẻ thêm: "Tôi vô cùng biết ơn vì anh ấy luôn làm việc chăm chỉ. Tôi cũng càng thêm biết ơn ông xã của mình. Biết đến bao giờ mới lại có dịp tận hưởng một trải nghiệm tuyệt vời thế này chứ?".

Cô cũng nhắc đến tình bạn lâu năm với Jo In Sung và bày tỏ sự phấn khích như một người hâm mộ thực thụ: "Dù đã quen biết anh ấy gần mười năm, tim tôi vẫn đập rộn ràng mỗi khi gặp gỡ".

Ngoài ra, cô còn nói về bộ phim Possible Love của Jo In Sung, kêu gọi mọi người "hãy ra rạp xem phim" và nhận xét: "Cốt truyện, âm nhạc cho đến bối cảnh, tất cả đều xuất sắc ở mọi phương diện. Thú thật là khi mới nghe tên phim, tôi đã kiểu Hả?, nhưng nghĩ lại thì thấy mình đã vội vàng đánh giá rồi. Còn tận hai tháng nữa mới chiếu trên Netflix, liệu bạn có thực sự chờ được lâu đến thế không?".

Người hâm mộ khi xem những bức ảnh này đã để lại nhiều bình luận như: Họ trông thật hạnh phúc; Đó là biểu cảm hạnh phúc đầy chân thực; Họ đan tay chặt quá nhỉ? Nhìn mà thấy tích lây luôn...

Đặc biệt, chồng cô, anh Kim Ki Bang, đã khiến mọi người bật cười khi thể hiện sự ghen tuông trong phần bình luận: "Một trong số ít dịp hiếm hoi trong năm được phép ngoại tình 'chính danh' mà trớ trêu thay, chính tôi lại là người chụp bức ảnh đó. Thật không thể tin nổi".

Được biết, Kim Hee Kyung hiện là phó chủ tịch của một thương hiệu mỹ phẩm. Cô kết hôn với Kim Ki Bang vào năm 2017 và sinh con trai vào tháng 12/2020. Trước đó, cô từng điều hành một trang thương mại điện tử với doanh thu hằng năm lên tới 13 tỷ won (khoảng gần 250 tỷ đồng).