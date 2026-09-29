Chiều 29/9, tại Trường Đại học Hà Nội, Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4. Từ hơn 1.000 bài viết gửi về, những câu chuyện về tình cha con, ký ức và yêu thương được kể lại theo nhiều cách khác nhau, trong đó 13 tác phẩm xuất sắc được vinh danh.

GĐVN