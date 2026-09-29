Những lần Thành Long hợp tác với sao Hollywood đình đám

Một trong những màn kết hợp nổi bật nhất của Thành Long tại Hollywood là với Chris Tucker trong loạt phim Giờ Cao Điểm. Phần đầu ra mắt năm 1998, đưa Thành Long vào vai thanh tra Lee và Chris Tucker đảm nhận thám tử James Carter. Sự đối lập giữa một người thiên về hành động, ít lời và một người liên tục pha trò tạo nên công thức riêng cho loạt phim. Thành công của phần đầu mở đường cho Giờ Cao Điểm 2 năm 2001 và Giờ Cao Điểm 3 năm 2007. Đây cũng là giai đoạn quan trọng giúp Thành Long củng cố vị trí tại thị trường Mỹ.

Sau thành công của Giờ Cao Điểm, Thành Long tiếp tục thử sức với một công thức khác khi hợp tác cùng Owen Wilson trong Trưa Thượng Hải năm 2000. Bộ phim kết hợp chất liệu miền Tây nước Mỹ với võ thuật Trung Hoa, để Thành Long vào vai Chon Wang còn Owen Wilson đóng Roy O'Bannon. Hai nhân vật khác biệt về tính cách nhưng cùng bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu tại miền Tây. Thành công của công thức này dẫn đến Hiệp Sĩ Thượng Hải năm 2003, đưa bộ đôi sang London cho một câu chuyện mới.

Thành Long kết hợp Owen Wilson trong Trưa Thượng Hải, mở ra màn kết hợp giữa võ thuật phương Đông và màu sắc miền Tây.

Năm 2002, Thành Long đóng cùng Jennifer Love Hewitt trong Bộ Áo Tuxedo. Nam diễn viên vào vai một tài xế trở thành điệp viên bất đắc dĩ nhờ bộ vest đặc biệt. Bộ phim tiếp tục khai thác thế mạnh hành động pha hài vốn quen thuộc của Thành Long, đồng thời cho thấy anh ngày càng xuất hiện thường xuyên trong các dự án Hollywood.

Một dự án quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng là 80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới năm 2004. Thành Long đảm nhận vai Passepartout, đồng hành cùng Phileas Fogg do Steve Coogan thủ vai trong hành trình vòng quanh thế giới. Bộ phim còn có sự góp mặt của Arnold Schwarzenegger, Kathy Bates và Rob Schneider. Đáng chú ý, Arnold Schwarzenegger chỉ xuất hiện trong một vai khách mời, nhưng màn kết hợp này vẫn trở thành điểm nhấn khi hai biểu tượng hành động cùng góp mặt trong một tác phẩm Hollywood.

Đến năm 2010, Thành Long chuyển sang hình thức hợp tác khác khi đóng cùng Jaden Smith trong Cậu Bé Karate. Thành Long vào vai ông Han, người hướng dẫn cậu bé Dre Parker do Jaden Smith thủ vai. Thay vì tập trung hoàn toàn vào những màn giao đấu tốc độ cao, bộ phim khai thác mối quan hệ giữa người thầy và cậu học trò, giúp Thành Long thể hiện một hình ảnh trầm lắng hơn trên màn ảnh Mỹ.

Thành Long và Chris Tucker tạo nên cặp đôi hành động pha hài đáng nhớ trong Giờ Cao Điểm.

Không chỉ hợp tác với diễn viên người thật, Thành Long còn góp mặt trong dàn diễn viên lồng tiếng của loạt phim hoạt hình Kung Fu Panda. Anh lồng tiếng cho nhân vật Khỉ, bên cạnh Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman, Seth Rogen và nhiều ngôi sao khác. Thành Long tham gia ba phần đầu của loạt phim, biến một dự án hoạt hình về võ thuật thành thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của anh tại Hollywood.

Từ những bộ phim hành động pha hài đến hoạt hình, các màn kết hợp với sao Hollywood cho thấy Thành Long đã nhiều lần thay đổi cách xuất hiện trên màn ảnh quốc tế. Anh không chỉ mang võ thuật vào các dự án Mỹ mà còn thích nghi với nhiều kiểu nhân vật, bạn diễn và thể loại khác nhau, qua đó tạo nên một chặng đường Hollywood kéo dài nhiều thập kỷ.