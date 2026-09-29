Trương Trọng Hiếu lên đường tranh tài tại Mister Global 2026

Trương Trọng Hiếu lên đường sang Thái Lan tham gia Mister Global 2026. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mister Global 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 29/9 đến 10/10, quy tụ 40 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trương Trọng Hiếu, sinh năm 2001, quê Lâm Đồng, là đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay.

Tại sân bay, Trương Trọng Hiếu nhận được sự động viên của ông Nguyễn Vinh Quang, Giám đốc quốc gia của Việt Nam tại Mister Global 2026; Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Trà Anh Duy - cố vấn sức khỏe; cùng gia đình, bạn bè và người thân. Anh mang theo bốn vali, tổng trọng lượng khoảng 70kg, gồm trang phục phục vụ các phần thi và lịch trình hoạt động. Riêng trang phục dân tộc (National Costume) được đóng gói riêng và sẽ được ê-kíp vận chuyển sang sau.

Trước khi theo đuổi công việc người mẫu, Trương Trọng Hiếu từng có thời gian học tập và làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, anh theo học ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành quản trị nhà hàng khách sạn, với định hướng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm quản lý.

Trương Trọng Hiếu đặt mục tiêu tiến sâu trong đêm chung kết. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong thời gian làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), Trương Trọng Hiếu có cơ hội thử sức với thời trang khi một bộ sưu tập của nhà thiết kế bản địa cần bổ sung người mẫu. Với chiều cao 1,85m và ngoại hình phù hợp, anh được mời tham gia Tuần lễ Thời trang Đài Loan (Trung Quốc) - (Taiwan Fashion Week). Đây cũng là trải nghiệm giúp anh nhận ra niềm đam mê với lĩnh vực thời trang và quyết định trở về Việt Nam theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Thời điểm còn du học, dù cao 1,85m, Trương Trọng Hiếu chỉ nặng khoảng 60kg. Anh bắt đầu tập luyện để cải thiện vóc dáng, xây dựng cơ bắp và từng bước tăng cân. Sau giai đoạn tăng cơ, anh tiếp tục điều chỉnh chế độ tập luyện và dinh dưỡng để siết cơ khi trở về Việt Nam.

Hiện Trương Trọng Hiếu cao 1,85m, nặng 80kg, số đo 102-78-100cm. Trong quá trình chuẩn bị cho Mister Global, anh tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia về dinh dưỡng, giấc ngủ, vi chất và sức khỏe tinh thần.

Trương Trọng Hiếu cho biết đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để tự tin bước vào cuộc thi. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo Trương Trọng Hiếu, tập luyện giúp anh giải tỏa áp lực trong quá trình chuẩn bị thi. Bên cạnh rèn luyện thể chất, anh dành thời gian hoàn thiện kỹ năng trình diễn và ngoại ngữ. Anh cũng tham gia các khóa huấn luyện về giải phóng hình thể, catwalk và kỹ năng ứng biến trước ống kính.

“Đến thời điểm này, tôi đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, sự tự tin của tôi đang ở mức 100%. Bước ra đấu trường quốc tế cùng 40 thí sinh, mục tiêu của tôi không chỉ là học hỏi mà còn cố gắng tiến sâu trong đêm chung kết”, Trương Trọng Hiếu chia sẻ.

Ngoài mục tiêu tại cuộc thi, đại diện Việt Nam còn muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa và đời sống Việt Nam. Anh dự định chia sẻ câu chuyện về các địa danh và một số món ăn quen thuộc của Việt Nam.