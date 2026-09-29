Avengers: Endgame Encore đứng đầu xếp hạng doanh thu phòng vé

Avengers: Endgame Encore đang tạo được sự chú ý tại thị trường Hoa ngữ sau khi trở lại màn ảnh rộng. Theo bảng xếp hạng doanh thu phòng vé được ghi nhận từ Maoyan đến chiều ngày 29/9, phiên bản đặc biệt của bom tấn Marvel hiện đứng đầu danh sách với 318,20 vạn NDT, tương đương khoảng 3,18 triệu NDT (~12,3 tỷ đồng).

Thành tích này được ghi nhận trong bối cảnh Avengers: Endgame đã trở lại rạp sau nhiều năm kể từ lần phát hành đầu tiên. Sức hút của thương hiệu Avengers tiếp tục được thể hiện khi đông đảo khán giả lựa chọn thưởng thức lại tác phẩm trên màn ảnh rộng, đặc biệt với phiên bản Encore được giới thiệu là phiên bản đặc biệt.

Avengers: Endgame Encore trở lại rạp với phiên bản đặc biệt, tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả.

Ra mắt lần đầu vào năm 2019, Avengers: Endgame là phần phim khép lại giai đoạn Infinity Saga của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo và Jeremy Renner.

Nội dung phim tiếp nối những sự kiện sau cú búng tay của Thanos trong Avengers: Infinity War. Khi một nửa sự sống trong vũ trụ biến mất, những Avengers còn lại buộc phải tìm cách đảo ngược thảm họa. Hành trình này đồng thời khép lại câu chuyện kéo dài qua nhiều phần phim của nhóm siêu anh hùng.

Tại thời điểm phát hành năm 2019, Avengers: Endgame từng trở thành hiện tượng phòng vé toàn cầu. Bộ phim cũng tạo ra nhiều cột mốc đáng chú ý tại các thị trường quốc tế, trong đó có Trung Quốc. Việc tác phẩm trở lại rạp tiếp tục cho thấy sức sống lâu dài của thương hiệu Marvel.

Avengers: Endgame Encore hiện đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Hoa ngữ trong ngày với doanh thu ~12,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thành tích 318,20 vạn NDT trong bảng xếp hạng hiện tại là doanh thu của đợt chiếu phiên bản đặc biệt, không đồng nghĩa với tổng doanh thu tích lũy của Avengers: Endgame tại thị trường này qua các lần phát hành.

Việc một bom tấn đã ra mắt từ năm 2019 vẫn có thể nhanh chóng vươn lên vị trí đầu bảng khi tái chiếu cũng cho thấy sức hút của những thương hiệu điện ảnh quen thuộc. Với Avengers: Endgame, yếu tố hoài niệm cùng trải nghiệm màn ảnh rộng tiếp tục là điểm thu hút khán giả.

Đặc biệt, màn trở lại của Endgame diễn ra trước thềm Avengers: Doomsday, phần phim Avengers tiếp theo của Marvel. Điều này càng khiến sự trở lại của tác phẩm được người hâm mộ chú ý, khi đây là cơ hội để khán giả nhìn lại một trong những cột mốc quan trọng nhất của MCU trước khi bước sang giai đoạn mới.