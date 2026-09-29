Son Dam Bi giảm hơn 20kg sau sinh vẫn chăm chỉ tập luyện tại nhà

Son Dam Bi tiếp tục khiến khán giả chú ý khi chia sẻ hình ảnh tập luyện tại nhà, dù đã giảm hơn 20kg sau khi sinh con. Nữ ca sĩ, diễn viên cho thấy cô vẫn duy trì thói quen vận động để chăm sóc vóc dáng.

Ngày 28/9, Son Dam Bi đăng tải một đoạn video ngắn lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: “Có nhất thiết phải ra ngoài không? Nhà mình chính là phòng gym hôm nay”.

Son Dam Bi chia sẻ hình ảnh tập luyện tại nhà.

Trong video, nữ nghệ sĩ diện trang phục thể thao thoải mái và thực hiện động tác plank ngay trên sàn nhà. Thay vì đến phòng tập, Son Dam Bi tận dụng không gian và những vật dụng có sẵn trong nhà để duy trì việc vận động. Hình ảnh đời thường này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trước đó, Son Dam Bi nhiều lần chia sẻ về những thay đổi của cơ thể sau khi sinh con gái. Tháng 8 năm ngoái, nữ nghệ sĩ cho biết cô đã giảm 13kg trong vòng 94 ngày sau khi sinh.

Đến năm nay, thông tin về hành trình lấy lại vóc dáng của Son Dam Bi tiếp tục nhận được sự quan tâm. Cân nặng của cô từng tăng lên mức 67kg sau sinh, sau đó giảm xuống khoảng 46kg, tương đương hơn 20kg.

Cân nặng của Son Dam Bi từng tăng lên mức 67kg sau sinh, sau đó giảm xuống khoảng 46kg, tương đương hơn 20kg.

Dù đã đạt được sự thay đổi đáng kể về cân nặng, Son Dam Bi vẫn duy trì việc tập luyện. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ nghệ sĩ lựa chọn các bài tập đơn giản ngay tại nhà, phù hợp với lịch trình chăm sóc con nhỏ.

Son Dam Bi kết hôn với cựu vận động viên trượt băng tốc độ quốc gia Lee Kyu Hyuk vào năm 2022. Tháng 4 năm ngoái, cặp đôi đón con gái đầu lòng, bé Hae Yi.