'Đánh thức' những trụ sở dôi dư

Người dân đọc sách tại điểm thư viện cộng đồng phường Sông Công.

Sau hợp nhất, tỉnh Thái Nguyên quản lý 1.725 cơ sở nhà, đất, trụ sở làm việc. Qua rà soát tại thời điểm tháng 7-2025, toàn tỉnh có 75 tài sản công cần xử lý do không còn nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả. Việc sắp xếp, bố trí lại các cơ sở này được đặt ra nhằm tận dụng nguồn lực sẵn có, hạn chế lãng phí.

Tại phường Sông Công, một số trụ sở cũ đã được chuyển đổi công năng thành thư viện và trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Điểm thư viện tại trụ sở UBND phường Cải Đan cũ có hơn 1.000 đầu sách, phục vụ nhu cầu đọc, học tập, tra cứu thông tin của cán bộ và nhân dân. Một phần trụ sở được sử dụng làm Nhà văn hóa tổ dân phố 10, hình thành sau khi sáp nhập tổ dân phố Nguyên Bẫy và Hợp Tiến.

Từ nơi phục vụ công tác hành chính, trụ sở cũ nay trở thành không gian sinh hoạt chung của người dân, góp phần phát huy giá trị cơ sở vật chất sẵn có. Bà Đồng Thị Lan, Tổ trưởng tổ dân phố 10, chia sẻ: "Từ khi có điểm thư viện, người dân có thêm địa điểm sinh hoạt, nhất là vào dịp cuối tuần. Trẻ em thường xuyên đến đọc sách, góp phần hình thành thói quen đọc và tạo sân chơi bổ ích ngay tại khu dân cư".

UBND phường Cải Đan cũ đang được sử dụng làm điểm thư viện cộng đồng, nhà văn hóa tổ dân phố 10 và điểm sinh hoạt văn nghệ, thể thao phường Sông Công.

Đồng chí Trịnh Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Công, cho biết: "Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường được bàn giao 4 trụ sở làm việc của các cơ quan trước đây. Ngoài bố trí nơi làm việc cho cán bộ, công chức, phường chuyển đổi công năng một số cơ sở thành điểm sinh hoạt công cộng, thư viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Việc bố trí được tính toán theo nhu cầu thực tế, nhằm phát huy công năng từng địa điểm, tránh để cơ sở vật chất bỏ không".

Ở cấp tỉnh, từ cuối năm 2025, trụ sở Thành ủy Thái Nguyên trước đây được bàn giao cho Thanh tra tỉnh quản lý, sử dụng. Đơn vị đã cải tạo một số hạng mục, bố trí lại không gian làm việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời tận dụng cơ sở vật chất hiện có. Theo ông Cao Minh Luận, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, việc tiếp nhận, sửa chữa trụ sở căn cứ vào nhu cầu thực tế. Các hạng mục đầu tư được cân nhắc kỹ, ưu tiên tận dụng điều kiện sẵn có, bảo đảm hoạt động chuyên môn và hạn chế chi phí không cần thiết.

Theo Sở Tài chính, tính đến hết tháng 9-2026, toàn tỉnh đã rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó giữ lại tiếp tục sử dụng 74 cơ sở, điều chuyển 195 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và điều chuyển 79 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn. Cùng với đó, có 88 cơ sở tỉnh nhận chuyển giao từ các cơ quan, đơn vị Trung ương. Bên cạnh việc tiếp tục sử dụng và điều chuyển, tỉnh đang triển khai phương án cho thuê, khai thác đối với những cơ sở phù hợp.

Thực tế cho thấy, xử lý trụ sở dôi dư không chỉ là sắp xếp lại nơi làm việc hay giảm số công trình bỏ trống. Điều quan trọng là lựa chọn phương án phù hợp với hiện trạng, nhu cầu sử dụng và khả năng khai thác của từng cơ sở. Khi được bố trí hợp lý, những trụ sở từng đứng trước nguy cơ lãng phí có thể tiếp tục phục vụ hoạt động công vụ và đời sống cộng đồng, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công.