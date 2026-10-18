Giao vốn ngân sách trực tiếp cho cấp xã: Cắt giảm trung gian, tránh phân tán nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia

Thực hiện Chương trình hiệu quả, thống nhất, liên tục. Ảnh minh họa

Thực hiện Chương trình hiệu quả, thống nhất, liên tục

Theo đó, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 530/TB-VPCP ngày 16/10/2026 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035.

Tại thông báo kết luận, Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức thực hiện hiệu quả, thống nhất, liên tục; không để việc chuyển sang Chương trình mới làm gián đoạn chính sách, nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Việc tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; bảo đảm không làm thay đổi, thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, quyền lợi và mức độ ưu tiên đã được Quốc hội quyết định; không làm gián đoạn nhiệm vụ, chính sách trong quá trình chuyển tiếp.

Đồng thời, tập trung nguồn lực nhà nước để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân (như nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, tổ chức sản xuất, bảo đảm đời sống cho người dân), ưu tiên địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế; không đầu tư dàn trải, trùng lặp. Tuyệt đối không được để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Lấy kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả Chương trình; thực hiện nghiêm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện Chương trình.

Xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thực hiện Chương trình

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm, phải chủ động giải quyết; không chờ đợi, không đùn đẩy, né tránh, không để khoảng trống trong tổ chức thực hiện.

Đối với Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý ngành khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ, giao bổ sung kế hoạch, dự toán ngân sách trung ương năm 2026 còn lại và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sớm phân bổ và giao kế hoạch, dự toán năm 2027 thực hiện Chương trình cùng với phân bổ vốn đầu tư công hằng năm.

Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương của các mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được chuyển sang thực hiện năm 2026.

Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 5 năm và hằng năm; cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu được giao; xác định rõ nhiệm vụ, dự án ưu tiên; phân cấp, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của cấp xã; bố trí nguồn lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện Chương trình, nghiên cứu kỹ các quy định tại Nghị định số 387/2026/NĐ-CP ngày 12/10/2026 quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân; không đầu tư dàn trải, trùng lặp; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Chỉ đạo Sở Tài chính phân bổ, giao vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương của Chương trình trực tiếp cho các sở, ngành có liên quan và cấp xã, bảo đảm kịp thời, cắt giảm trung gian, tránh kéo dài, phân tán nguồn lực, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công thực hiện Chương trình theo quy định.