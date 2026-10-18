Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ 2 dự án tại Mũi Né

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Huỳnh Thúc Kháng

Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng có tổng mức đầu tư hơn 309 tỷ đồng, với chiều dài tuyến gần 4,9 km. Công trình gồm các hạng mục nâng cấp mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt và chiếu sáng. Dự án được gia hạn thời gian hoàn thành đến ngày 31/12/2026.

Đơn vị thi công đã lát vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu

Theo báo cáo, khối lượng thi công xây dựng đến nay đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đã triển khai thảm nhựa tại một số đoạn tuyến, đồng thời thi công hệ thống thoát nước, cửa xả. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn thành phê duyệt 492/492 hồ sơ, đạt 100%, với tổng giá trị hơn 189 tỷ đồng.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (ngoài cùng bên phải) chỉ đạo khi kiểm tra tiến độ dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Huỳnh Thúc Kháng

Theo kế hoạch, các đoạn tuyến còn lại tiếp tục được thi công hệ thống thoát nước, hoàn thiện mặt bằng và những hạng mục liên quan. Một số đoạn dự kiến hoàn thành trong tháng 10 và tháng 11/2026.

Một số đoạn thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Huỳnh Thúc Kháng đang được nhà thầu tập trung thi công

Dự án Xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, với các hạng mục xây dựng nhà máy xử lý nước thải, hệ thống thu gom, các tuyến cống, hầm bơm và hạ tầng phụ trợ. Đến nay, khối lượng thực hiện đạt khoảng 27% giá trị hợp đồng.

Đối với dự án này, một số tuyến đường và hầm bơm đã hoàn thành thi công; các hạng mục đường ống thu gom nước thải, thoát nước và nhà máy xử lý nước thải tiếp tục được triển khai. Riêng khu vực xây dựng nhà máy hiện tại vẫn chưa có mặt bằng để thi công.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra tiến độ dự án Xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né

Toàn dự án có 22 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng đến nay chưa có hồ sơ nào được phê duyệt. Đối với 20 hồ sơ tại vị trí xây dựng nhà máy, qua lấy ý kiến có 4 trường hợp đồng ý với phương án, 14 trường hợp chưa đồng ý và 2 trường hợp vắng mặt. Những trường hợp chưa thống nhất chủ yếu liên quan đến việc không được bồi thường về đất, nhà ở và công trình xây dựng trên đất do lấn chiếm đất do UBND phường quản lý.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu chủ đầu tư rà soát tiến độ từng hạng mục, đôn đốc các nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ; có mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Hiện trạng vị trí còn vướng mặt bằng trong phạm vi dự án Xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Mũi Né phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bồi thường, hỗ trợ; tổ chức đối thoại, giải quyết những kiến nghị của người dân theo đúng quy định, đồng thời tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng phần việc, phấn đấu hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né trong tháng 10/2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh (giữa) chỉ đạo khi kiểm tra tiến độ dự án Xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né

Đồng chí Nguyễn Minh cũng nhấn mạnh, sau khi hoàn thành hệ thống thoát nước và vỉa hè, các đơn vị cần triển khai trồng cây xanh ngay, tránh để kéo dài thời gian thực hiện. Tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công phải được theo dõi hằng ngày. UBND phường Mũi Né cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm báo cáo tiến độ từng hạng mục, kèm hình ảnh cụ thể, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Song song đó, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương; việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo đảm các công trình hoàn thành theo kế hoạch.