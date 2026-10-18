Đàm Vĩnh Hưng ở tuổi 55: Bận rộn kiếm tiền, mở quán cà phê, xây nhà vì con trai

Đàm Vĩnh Hưng ở tuổi 55: Vừa ca hát, kinh doanh, vừa một mình nuôi con

Đàm Vĩnh Hưng, tên thật Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971, là một trong những ca sĩ nổi bật của làng nhạc Việt. Anh ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Say Tình, Bình Minh Sẽ Mang Em Đi, Xin Lỗi Tình Yêu, Nửa Vầng Trăng và từng được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc Việt".

Năm 2022, nam ca sĩ khiến công chúng bất ngờ khi công khai con trai ruột Polo Huỳnh, khi đó 3 tuổi, trong live concert The Portrait tại Hà Nội. Anh xúc động gọi bé là tình yêu lớn nhất của mình trong suốt ba năm trước đó.

Từ khi công khai con, Đàm Vĩnh Hưng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên quý tử. Ở tuổi 55 bên cạnh lịch diễn dày đặc, anh trực tiếp đưa đón con đi học, kèm bé làm bài tập, luyện chữ và dành thời gian vui chơi cùng con.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn lấn sân kinh doanh khi mở quán cà phê tại khu Thảo Điền, Tp.HCM. Anh cho biết muốn tận dụng thời gian rảnh ngoài lịch biểu diễn để tạo thêm nguồn thu nhập, đồng thời chuẩn bị nền tảng lâu dài cho hai cha con và tạo việc làm cho người thân.

Từng chia sẻ về cuộc sống nhiều vai trò, Đàm Vĩnh Hưng viết: "Vừa là ca sĩ mà quý vị đã iu thương gần 30 năm qua vừa là cha mà còn là gà trống nuôi con. Lại vừa khởi nghiệp trên con đường kinh doanh".

Hiện Polo đã hơn 6 tuổi, thường xuyên đồng hành cùng bố trong các chuyến lưu diễn, kể cả ở nước ngoài. Với Đàm Vĩnh Hưng, bên cạnh ánh đèn sân khấu và công việc kinh doanh, con trai chính là niềm vui lớn, cũng là động lực để anh tiếp tục nỗ lực xây dựng cuộc sống ổn định cho gia đình.

Đàm Vĩnh Hưng xây biệt thự mới vì con trai, tiết lộ áp lực đến bật khóc

Dành nhiều tâm huyết xây dựng tổ ấm mới để con trai Polo Huỳnh có môi trường sống và học tập tốt hơn, Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận có những lúc quá tải, ấm ức đến bật khóc vì phải xoay xở quá nhiều công việc cùng lúc.

Đàm Vĩnh Hưng xây biệt thự nghỉ dưỡng ở Tp.HCM.

Ca sĩ cho biết công trình vừa bắt đầu làm móng hôm 14/10. Theo bản phối cảnh, ngôi nhà bốn tầng mang phong cách hiện đại kết hợp nghỉ dưỡng, nhiều mảng xanh, có hồ bơi và sân vườn, hướng đến không gian sống thoáng đãng, gần thiên nhiên cho hai cha con.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ loạt ảnh phối cảnh biệt thự mới tại khu vực Quận 2 (cũ), Tp.HCM. Công trình hiện đang trong giai đoạn thi công phần móng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027.

Theo thiết kế, biệt thự mang phong cách hiện đại với kiến trúc giật cấp, mái dốc màu xám, tường ốp đá sáng màu và hệ thống cửa kính lớn. Không gian xanh được bố trí ở sân vườn, ban công và mái nhà, tạo cảm giác thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.

Hình ảnh cơ ngơi mới của nam ca sĩ nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp như danh ca Cẩm Vân, ca sĩ Quang Linh, Quang Dũng và NSƯT Bảo Quốc.

Theo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quá trình xây dựng không thuận lợi như dự tính. Công trình liên tục phát sinh vấn đề khiến anh và đội ngũ thiết kế phải điều chỉnh phương án, kéo dài thời gian hoàn thiện.

Nam ca sĩ cho biết kế hoạch chuyển vào nhà mới trước Tết không thể thực hiện. Anh đành chấp nhận chờ đến tháng 5/2027 mới có thể ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Đáng chú ý rút kinh nghiệm từ những lần xây nhà trước, Đàm Vĩnh Hưng chú trọng công năng và sự tiện nghi. Anh ưu tiên hệ thống thang máy, điều hòa, thiết bị vệ sinh, chống thấm và chiếu sáng, đồng thời hạn chế bố trí quá nhiều đồ đạc.

Bản phối biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng.

Đặc biệt, các không gian dành cho con trai Polo Huỳnh được anh quan tâm kỹ lưỡng, từ phòng ngủ, phòng học đến khu vui chơi, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và phát triển của bé.

Tháng 12/2025, Đàm Vĩnh Hưng hoàn tất việc bán căn biệt thự tại cư xá Bắc Hải, Tp.HCM, sau 17 năm gắn bó. Quyết định chuyển nhà xuất phát từ mong muốn rút ngắn thời gian đưa đón con đi học, giúp Polo không phải thức dậy quá sớm và di chuyển trên xe quá lâu mỗi ngày.

Bên cạnh việc xây nhà, nam ca sĩ còn bận rộn với hoạt động ca hát, kinh doanh quán cà phê, chăm sóc con trai và chuẩn bị các dự án âm nhạc. Lịch trình dày đặc khiến anh có ít thời gian nghỉ ngơi, thậm chí nhiều lúc rơi vào trạng thái căng thẳng.

"Có những lúc tôi ấm ức đến bật khóc tự hỏi tại sao phải như vậy, vì điều gì và vì ai?", Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch.

Anh từng thử sống chậm lại để nghỉ ngơi nhưng nhận ra công việc vẫn liên tục dồn đến, thậm chí còn nhiều hơn sau đó. Điều này khiến nam ca sĩ cảm thấy không còn là chính mình.

Với Đàm Vĩnh Hưng, bận rộn dường như đã trở thành một phần tính cách. Anh cho rằng bản thân phù hợp với nhịp sống năng động, thích làm nhiều việc cùng lúc và luôn muốn nắm bắt những cơ hội đến với mình.