Đồng Tháp dự kiến đầu tư gần 19.000 tỷ đồng cho dự án kết nối liên vùng

Đồng Tháp mở rộng hạ tầng giao thông, đón dòng vốn đầu tư mới. (Ảnh minh họa)

Theo Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII, so với ngày 24/9/2026, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Tháp tăng 269,2 tỷ đồng, gồm 226 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương và 43,2 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được HĐND tỉnh thông qua là 12.013,2 tỷ đồng, tăng 5,1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 9.598 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hơn 2.415 tỷ đồng.

Theo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, danh mục dự án trọng điểm của tỉnh gồm 3 dự án chuyển tiếp và 17 dự án khởi công mới. Các dự án chuyển tiếp gồm tuyến ĐT.857 đoạn Quốc lộ 30 - ĐT.845, đường tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền) và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn I, với tổng mức đầu tư lần lượt là 2.179,790 tỷ đồng, 2.463 tỷ đồng và 7.496 tỷ đồng.

Trong nhóm dự án khởi công mới, Dự án Kết nối liên vùng tỉnh Đồng Tháp có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 18.966 tỷ đồng. Tỉnh cũng dự kiến triển khai tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Tiền Giang kết nối Long An và Bến Tre, tổng mức đầu tư 7.095,040 tỷ đồng; dự án hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, tổng mức đầu tư 5.147,056 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn I dài 27,43 km, đang được thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn I cũng đang triển khai, dự kiến hoàn thành năm 2028. Bộ Xây dựng đã thống nhất phương án nâng cấp tuyến này từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh.

Song song với phát triển giao thông, Đồng Tháp quy hoạch thêm 25 khu công nghiệp, với tổng diện tích đất công nghiệp khoảng 6.443 ha. Hiện tỉnh có 6 khu công nghiệp cơ bản đã lấp đầy và 4 khu công nghiệp đang được đầu tư hoặc hoàn thiện thủ tục.

Trong 9 tháng năm 2026, có 19 dự án điều chỉnh tăng vốn tại tỉnh, gồm 14 dự án FDI và 5 dự án trong nước. Các khu công nghiệp hiện có 185 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 95.138 tỷ đồng; diện tích đất đã cho thuê khoảng 744,96 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 93,14%.

Theo Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đưa 6 dự án mở rộng đi vào hoạt động, với tổng vốn khoảng 5.200 tỷ đồng, đồng thời phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao cho các dự án.

Đến năm 2030, Đồng Tháp định hướng có ít nhất 18 khu công nghiệp mới đi vào hoạt động, với tổng diện tích đất khu công nghiệp khoảng 4.912,76 ha. Việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông và khu công nghiệp được kỳ vọng tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tỉnh thu hút thêm các dự án đầu tư.