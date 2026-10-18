Lâm Đồng siết chặt quy chuẩn cấp phép xây dựng: Đòn bẩy thích ứng biến đổi khí hậu và sạt lở

Sự ra đời của khung pháp lý thống nhất về cấp giấy phép xây dựng không chỉ đơn thuần là bước chuẩn hóa thủ tục hành chính sau quá trình sắp xếp địa giới. Nhìn từ góc độ quản trị đô thị và kinh tế môi trường, việc thiết lập các giới hạn quy mô xây dựng cùng danh mục khu vực cấm nghiêm ngặt là quyết sách chiến lược nhằm bảo vệ nghiêm ngặt hành lang sinh thái, thích ứng với rủi ro thiên tai và định hình không gian phát triển bền vững cho tỉnh Lâm Đồng.

Thực tiễn quản lý quy hoạch tại các đô thị du lịch và vùng địa hình đồi núi phức tạp như Lâm Đồng luôn đối mặt với rủi ro lớn từ việc xây dựng tự phát, gia tăng nguy cơ sạt lở, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên và áp lực lên hạ tầng thoát nước tự nhiên.

Quy định mới về cấp phép xây dựng giúp Lâm Đồng kiểm soát mật độ, bảo vệ hình thái kiến trúc và thoát nước tự nhiên tại các đô thị (Ảnh: C.H)

Việc ban hành khung pháp lý mới về cấp giấy phép xây dựng (theo Quyết định 89/2026/QĐ-UBND, có hiệu lực từ ngày 28/10/2026) đóng vai trò bãi bỏ hàng loạt văn bản chồng chéo trước đây của Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, chính thức đồng bộ hóa công tác quản lý không gian đô thị và nông thôn trên toàn địa bàn sau sáp nhập.

Điểm đột phá của quy định mới nằm ở tư duy chủ động phòng ngừa rủi ro thiên tai và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên. Chính quyền tỉnh kiên quyết áp dụng cơ chế không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tại các khu vực nhạy cảm môi trường và an toàn cộng đồng.

Cụ thể, các vùng cấm xây dựng bao gồm khu vực bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh; phạm vi bảo vệ hạ tầng giao thông, năng lượng, quốc phòng; hành lang đê điều, thủy lợi, lòng hồ chứa nước, hành lang thoát lũ và khu vực vệ sinh nguồn nước sinh hoạt. Đặc biệt, những tọa độ đã được cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông suối hay lũ quét hoàn toàn bị siết chặt, tuyệt đối không cấp phép xây dựng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến thất thường.

Quy định mới về cấp phép xây dựng giúp kiểm soát quy mô công trình, tránh biến dạng kiến trúc và bảo vệ cảnh quan đô thị bền vững (Ảnh: C.H)

Bên cạnh yếu tố an toàn, việc kiểm soát hình thái kiến trúc cũng được lồng ghép sát sao nhằm ngăn chặn tình trạng biến dạng cảnh quan. Quy định yêu cầu đối với nhà ở riêng lẻ xây mới thuộc diện cấp phép có thời hạn chỉ được tối đa 2 tầng, chiều cao dưới 8m và tổng diện tích sàn không quá 500m²; diện tích thửa đất tối thiểu đạt từ 30m² với chiều sâu và chiều rộng tính từ chỉ giới xây dựng không nhỏ hơn 3m.

Bên cạnh đó, công trình không được làm thay đổi địa hình hiện trạng trái quy hoạch san nền, phải bảo đảm hệ thống thoát nước tự nhiên và không gây tổn hại đến các công trình lân cận. Đối với các công trình khác, quy mô tối đa cũng dừng ở 2 tầng, chiều cao dưới 8m và diện tích sàn không quá 1.000m².

Quản lý nghiêm ngặt quy mô và mật độ xây dựng là chìa khóa để bảo tồn không gian xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển du lịch sinh thái tại Lâm Đồng (Ảnh: C.H)

Dưới lăng kính phát triển kinh tế tuần hoàn và ESG trong quy hoạch đô thị, việc siết chặt mật độ, quy mô và hình dáng công trình (tránh các mặt bằng dạng tam giác hay tỷ lệ chiều sâu - chiều rộng bất hợp lý) sẽ giúp tối ưu hóa không gian thông thoáng, giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và bảo tồn dư địa cảnh quan xanh - thế mạnh cốt lõi của thương hiệu du lịch Lâm Đồng.

Việc quy định rõ thời hạn tồn tại công trình tối đa không quá 5 năm theo quy hoạch cũng giúp doanh nghiệp và người dân chủ động trong phương án đầu tư, tránh tình trạng "xây dựng treo" gây lãng phí tài nguyên đất đai.