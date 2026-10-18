Phú Thọ: Khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 950 căn hộ

Dự án có diện tích hơn 13.000m2, gồm 3 tòa chung cư cao 17 tầng với 950 căn hộ. Trong đó, 123 căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích 70-77m2; 730 căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 48-60m2; 97 căn hộ một phòng ngủ, diện tích 31,9-42,4m2. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng từ quý I năm 2028.

Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ luôn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở dành cho công nhân, người lao động và các đối tượng có thu nhập thấp.

Mục tiêu của các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu chỗ ở mà còn phải bảo đảm chất lượng công trình, điều kiện sinh hoạt và chất lượng sống của người dân. Nhà ở xã hội cần có công năng, độ bền, tính an toàn, hạ tầng và tiện ích thiết yếu tiệm cận nhà ở thương mại, đồng thời có giá phù hợp, vị trí thuận tiện...

Để dự án nhà ở xã hội phân khu Lộc Phát triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu huy động nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, khối lượng và tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư cần đặt chất lượng công trình, công năng căn hộ, hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng lên hàng đầu; tính toán hợp lý phương án tổ chức giao thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà để xe và các tiện ích của cư dân...

Sở Xây dựng tỉnh chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng dự án; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

UBND phường Vĩnh Phúc phối hợp bảo đảm trật tự xây dựng, an toàn, vệ sinh môi trường, đồng thời rà soát khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông, trường học, y tế và các dịch vụ thiết yếu, bảo đảm kết nối đồng bộ với không gian đô thị khi dự án đi vào hoạt động...

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ được giao phát triển 33.000 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 7.000 căn nhà ở cho thuê.

Một dự án nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng trên địa bàn phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ.

Nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thời gian qua, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tập trung tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, quỹ đất, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn; đồng thời rà soát quỹ đất 20% dành cho nhà ở xã hội tại các dự án khu đô thị, khu nhà ở và xác định cụ thể trách nhiệm của các chủ đầu tư.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm những điểm nghẽn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ dự án, nhất là đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thực hiện thực chất cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính; ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại những khu vực tập trung đông khu công nghiệp, đô thị...