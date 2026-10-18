TP.HCM đặt mục tiêu thu tối thiểu 181.358 tỷ đồng từ đấu giá đất

TP.HCM thu hơn 676.000 tỷ đồng ngân sách sau 9 tháng. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Tài chính TP.HCM, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 9 tháng năm 2026 đạt 676.937 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán, tăng 16,9% so với cùng kỳ và đạt khoảng 67% mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng. Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước, đóng góp 29,5% tổng thu ngân sách nhà nước.

Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Sở Tài chính đề xuất triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, tập trung khai thác nguồn thu từ đất đai, xử lý nợ thuế và rà soát các khoản phải nộp ngân sách.

Đối với nguồn thu từ đất, Sở Tài chính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án giá, tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện và tháo gỡ vướng mắc đối với những khu đất còn tồn đọng.

Song song với đó, cơ quan thuế được yêu cầu đẩy mạnh thu hồi nợ đọng, đặc biệt là khoản nợ thuế đất khoảng 27.500 tỷ đồng; đồng thời đôn đốc thu nộp các khoản thuế được gia hạn trước ngày 31/12/2026.

Một nguồn thu khác được thành phố rà soát là các khoản nhà đầu tư tự nguyện ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và các dự án thực hiện theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự kiến trong tháng 10/2026, Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng để thực hiện ghi thu, ghi chi đối với các khoản ứng trước được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và một số dự án BT như cầu Thủ Thiêm 2, tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc.

Ngoài các nguồn thu trên, TP.HCM sẽ rà soát, đôn đốc nộp ngân sách đối với các khoản thu theo kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán và các khoản tạm ứng ngân sách đến hạn hoàn trả, với tổng giá trị khoảng 10.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, ngành tài chính tập trung tạo thuận lợi thương mại, phối hợp với doanh nghiệp kho bãi, cảng biển nhằm giảm thời gian và chi phí logistics, đồng thời tăng cường kiểm soát để chống thất thu.

Công tác quản lý thuế cũng được đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu lớn để kiểm soát hóa đơn điện tử, phát hiện gian lận, mua bán hóa đơn trái pháp luật, chuyển giá và trốn thuế.

Sở Tài chính cho biết sẽ gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, thường xuyên rà soát và báo cáo UBND Thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và thu hút vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026.