Để nhà văn hóa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt sau sáp nhập

Chật chội nơi sinh hoạt chung

Thôn Tân Hồng, xã Đông Khê hiện có 229 hộ, 870 nhân khẩu nhưng nhà văn hóa đang sử dụng chỉ bố trí được chỗ ngồi cho đại diện khoảng 80 hộ. Trong những cuộc họp có đông người tham dự, một bộ phận bà con phải ngồi phía ngoài, khó theo dõi đầy đủ nội dung được phổ biến. Nhà văn hóa được xây dựng từ năm 2007. Trước khi sáp nhập, người dân 2 xóm cũ là Nà Báng và Trang Khuyên sinh hoạt tại nhà văn hóa của từng xóm. Khi hợp thành thôn Tân Hồng, nhu cầu tập trung đông người tăng lên trong khi không gian hội trường chưa được mở rộng tương ứng.

Ông Đinh Văn Lin, thôn Tân Hồng cho biết: Bàn ghế không đủ, nhiều người phải ngồi ngoài. Hệ thống tăng âm, loa đài đã sử dụng lâu năm nên việc nghe nội dung phổ biến gặp khó khăn. Bà con mong nhà văn hóa được cải tạo hoặc xây dựng lại để có nơi sinh hoạt rộng rãi, bảo đảm mọi người đều có thể theo dõi, trao đổi công việc chung.

Theo Trưởng thôn Tân Hồng Hoàng Thị Nhung, mỗi khi tập hợp đại diện các hộ dân để triển khai văn bản của các cấp, thôn đều gặp trở ngại vì hội trường chật hẹp. Thời gian tới, thôn sẽ tổ chức bình xét gia đình văn hóa, triển khai công tác hộ nghèo và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhưng việc tìm địa điểm đủ rộng vẫn là nỗi trăn trở.

Cùng chung khó khăn, tại thôn Chiến Thắng, xã Đông Khê, những hạn chế về nơi sinh hoạt cộng đồng kéo dài qua các lần sáp nhập. Xóm 1 với 195 hộ, xóm Slằng Péc với 101 hộ được sáp nhập thành thôn Chiến Thắng. Quy mô tăng lên 296 hộ trong khi không gian nhà văn hóa trước đây không đáp ứng được nhu cầu.

Bí thư Chi bộ thôn Chiến Thắng Đàm Thị Huyền chia sẻ: Thôn phải mượn hội trường của Trung tâm Chính trị xã Đông Khê để tổ chức những cuộc họp đông người. Tuy nhiên địa điểm mượn cũng không đủ chỗ. Hiện thôn đã có quỹ đất và mong được cấp trên xem xét đầu tư xây dựng nhà văn hóa mới, tạo thuận lợi cho các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, hoạt động của các đoàn thể.

Nhà văn hóa thôn Tân Hồng, xã Đông Khê thiếu không gian sinh hoạt sau sáp nhập.

Cần đầu tư phù hợp với quy mô dân cư

Sau sáp nhập, xã Đông Khê giảm từ 21 thôn xuống còn 14 thôn. Trên địa bàn xã hiện có 14 nhà văn hóa nhưng chưa công trình nào đủ diện tích đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hiện nay. Ngoài sức chứa hạn chế, một số nhà văn hóa đã xuống cấp, vị trí chưa thuận tiện, khoảng cách đi lại gây khó khăn cho người dân. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Đông Khê Nông Thanh Tuyền, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân kiến nghị sớm đầu tư nhà văn hóa để có không gian sinh hoạt rộng rãi. Xã đã tiến hành khảo sát diện tích, hiện trạng, số hộ phục vụ và điều kiện đi lại tại các nhà văn hóa làm cơ sở để xem xét sửa chữa, nâng cấp, mở rộng khi có nguồn lực.

Thực tế tại Đông Khê cho thấy, sau sáp nhập thôn, xóm, quy mô dân cư tăng lên đòi hỏi nơi sinh hoạt cộng đồng phải được điều chỉnh phù hợp. Việc rà soát nhà văn hóa vì thế cần gắn với khả năng phục vụ từ sức chứa, trang thiết bị đến vị trí. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp. Hiện toàn tỉnh có 907/917 xóm, tổ dân phố có nhà văn hóa, đạt 98,9%. Tuy nhiên tỷ lệ có công trình chưa phản ánh đầy đủ điều kiện tổ chức hoạt động. Ở cấp xã, phường, còn 21 nhà văn hóa chưa đạt yêu cầu về quy mô, diện tích, 24 đơn vị có nhà văn hóa nhưng điều kiện hoạt động hạn chế.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc rà soát, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục được quan tâm, phù hợp với quy mô dân cư và nhu cầu thực tế. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, cần nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức hoạt động để mỗi nhà văn hóa trở thành nơi sinh hoạt thường xuyên của người dân. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, củng cố sự gắn kết và phát huy vai trò của cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.