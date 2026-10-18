Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 15/10, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của 4 xã Nâm Nung, Quảng Phú, Quảng Hòa và Đắk Sắk là hơn 118,6 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân gần 77,6 tỷ đồng, đạt 65,41%.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại 4 xã Nâm Nung, Quảng Phú, Quảng Hòa và Đắk Sắk đạt 65,41%, trong khi nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia mới giải ngân 40,02%.

Đắk Sắk có tỷ lệ giải ngân cao nhất với 75,52%, tiếp đến là Quảng Hòa đạt 68,35%, Quảng Phú đạt 60,68% và Nâm Nung đạt 59,83%.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, tổng kế hoạch vốn được giao hơn 56,3 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân gần 22,5 tỷ đồng, đạt 40,02%. Tiến độ giải ngân còn chậm, nhiều khoản vốn chưa được triển khai, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện các chương trình.

Trong khi đó, tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương vẫn ghi nhận những kết quả tích cực. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm 9 tháng đầu năm tại Quảng Hòa đạt 6,76%; Nâm Nung và Đắk Sắk cùng đạt 5,95%; Quảng Phú đạt 4,75%. Thu ngân sách nhà nước tại cả 4 xã đều vượt dự toán được giao.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh tại một số địa phương còn khó khăn do hạn chế trong tiếp cận vốn vay, chi phí đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định và vướng mắc về thủ tục triển khai dự án. Các xã cũng kiến nghị tháo gỡ những vấn đề liên quan đến giảm nghèo, điện sinh hoạt, sạt lở và giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn tại buổi làm việc với các địa phương chiều 17/10.

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với các địa phương.

Tại đây, ông Đinh Văn Tuấn yêu cầu các xã rà soát toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung khắc phục hạn chế và đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã trực tiếp chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị và thời hạn hoàn thành đối với từng công trình, dự án.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, cần ưu tiên triển khai những nội dung đã đủ điều kiện, nhất là các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và đầu tư hạ tầng thiết yếu.

Lãnh đạo các địa phương tham dự buổi làm việc.

Các sở, ngành liên quan được yêu cầu tăng cường phối hợp, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, không để vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Tổ công tác số 6 tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ và báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh nhiệm vụ giải ngân vốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân; chuẩn bị tốt các hoạt động văn hóa, đại đoàn kết và tăng cường thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, du lịch, văn hóa, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.