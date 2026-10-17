Nỗi đau của người cha mất con trai 16 tuổi sau vụ xô xát ở trường
Anh Hoàng Văn Mạnh vẫn chưa thể nguôi ngoai trước sự ra đi đột ngột của con trai sau vụ xô xát tại trường.
Sau khi con trai 16 tuổi tử vong vì chấn thương nặng ở đầu, gia đình mong cơ quan chức năng điều tra khách quan, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/noi-dau-cua-nguoi-cha-mat-con-trai-16-tuoi-sau-vu-xo-xat-o-truong-169261017200426172.htm