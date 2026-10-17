Pháp luậtHình sự - Dân sự

Nỗi đau của người cha mất con trai 16 tuổi sau vụ xô xát ở trường

Anh Hoàng Văn Mạnh vẫn chưa thể nguôi ngoai trước sự ra đi đột ngột của con trai sau vụ xô xát tại trường.

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
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Sau khi con trai 16 tuổi tử vong vì chấn thương nặng ở đầu, gia đình mong cơ quan chức năng điều tra khách quan, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

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PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/noi-dau-cua-nguoi-cha-mat-con-trai-16-tuoi-sau-vu-xo-xat-o-truong-169261017200426172.htm