Lạng Sơn sắp có nhà máy điện gió hơn 4.079 tỷ đồng, công suất 100 MW

Ảnh minh họa. (Nguồn: Trungnam Group)

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện gió Đình Lập 5. Hai nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam, thuộc Trungnam Group.

Dự án có công suất thiết kế 100 MW, được thực hiện tại các xã Đình Lập, Kiên Mộc và Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tổng vốn đầu tư dự kiến là 4.079,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư khoảng 611,9 tỷ đồng, chiếm 15%; phần vốn còn lại khoảng 3.467,6 tỷ đồng, tương đương 85%, dự kiến được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Dự án sử dụng khoảng 65 ha đất, gồm 35 ha sử dụng có thời hạn và 30 ha sử dụng tạm thời. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định.

Các hạng mục chính gồm hệ thống tuabin gió, móng và tháp tuabin, thiết bị phụ trợ, hệ thống cáp điện trung thế nội bộ. Dự án cũng xây dựng trạm biến áp nâng áp 220 kV với công suất 2 x 63 MVA và tuyến đường dây 220 kV mạch kép đấu nối vào thanh cái 220 kV của Trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn 1.

Theo tiến độ được phê duyệt, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài từ quý III/2026 đến hết quý II/2027. Dự án dự kiến triển khai xây dựng từ quý III/2027 đến quý III/2028, hoàn thành và đưa vào vận hành trong quý IV/2028.

Để bảo đảm tiến độ, nhà đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn, thực hiện ký quỹ hoặc có biện pháp bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt. Nhà đầu tư cũng phải ứng trước kinh phí phục vụ giải phóng mặt bằng, phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí kinh phí cải tạo, mở rộng các tuyến đường giao thông kết nối phục vụ thi công.

Dự án chỉ được triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, lâm nghiệp và môi trường. Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và những yêu cầu khác của cơ quan có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án, cũng như mua bán, chuyển nhượng cổ phần dưới bất kỳ hình thức nào, phải được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản theo quy định. Trường hợp vi phạm, dự án có thể bị chấm dứt mà không được bồi thường.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư đối với dự án; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, phối hợp giải quyết các thủ tục về đất đai, lâm nghiệp và môi trường. Chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm sự phù hợp với quy hoạch và hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan.