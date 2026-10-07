Đặng Thu Thảo sau 9 năm kết hôn

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ hình ảnh trong hôn lễ với doanh nhân Trung Tín để kỷ niệm 9 năm chung sống. Cô viết: “Đã 9 năm kể từ ngày mình thành vợ chồng, những khoảnh khắc này vẫn thấy thân thương như vừa hôm qua. Happy 9th anniversary, my love”.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Hoa hậu Hà Kiều Anh, Ngọc Hân... gửi lời chúc mừng vợ chồng nàng hậu.

Hình ảnh trong hôn lễ Đặng Thu Thảo. Ảnh: FBNV.

Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào 2017. Sau đó, cô gần như rút khỏi thị trường giải trí, tập trung phụ giúp chồng việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Nàng hậu sống kín tiếng, thỉnh thoảng cô chia sẻ hình ảnh bên các con thông qua trang cá nhân. Cách đây ít ngày, người đẹp đăng ảnh gia đình. Trong đó, ngoại hình của con gái Đặng Thu Thảo gây chú ý. Cô bé được khen xinh xắn, đáng yêu, sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ.

Trong khi đó, trang cá nhân của nàng hậu có ít bài viết, chủ yếu liên quan đến công việc kinh doanh hoặc khi cô tham gia sự kiện giải trí.

Hình ảnh hồi tháng 9 của Đặng Thu Thảo. Ảnh: FBNV.

Hiện gia đình Đặng Thu Thảo sống ở một căn nhà sang trọng tại TP.HCM. Căn nhà có tông màu chủ đạo là trắng, được trang hoàng ấm cúng, sang trọng kèm theo tấm ảnh của cô và ông xã. Tổ ấm của Đặng Thu Thảo có diện tích lớn, không gian rộng rãi, được trang trí bằng nhiều khung tranh và ảnh. Gia đình cô chuyển tới sống ở căn nhà này sau khi chào đón con thứ 3 vào cuối 2024.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012. Năm 2017, cô kết hôn với doanh nhân Trung Tín. Một năm sau, người đẹp sinh con gái đầu lòng Sophie. Đến tháng 11/2020, cô tiếp tục đón con thứ hai tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Tháng 10/2024, Đặng Thu Thảo lần đầu chia sẻ thông tin về việc sinh con thứ ba, đánh dấu gia đình có thêm thành viên mới.

Thời điểm đón con thứ 3, nàng hậu chia sẻ: “Thảo và gia đình đã vui mừng chào đón một cô công chúa nhỏ. Trong lần mang thai này, Thảo cảm thấy thật nhẹ nhàng, không bị nghén hay mệt mỏi y như khi mang thai 2 anh chị. Tuy nhiên, đây là lần sinh mổ thứ 3, vợ chồng cũng không tránh khỏi nhiều lo lắng. Trộm vía, ngày em ấy chào đời mọi thứ diễn ra tốt đẹp”.