Chồng Diệu Nhi đẹp trai không 'góc chết' qua 'cam thường'

Anh Tú Atus xúc động khi đông đảo nghệ sĩ đến ủng hộ phim mới

Tối 8/10, buổi công chiếu phim điện ảnh "Án mạng xém hoàn hảo" diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ và giới truyền thông. Xuất hiện tại sự kiện, Anh Tú Atus cùng các thành viên trong ê-kíp có dịp gặp gỡ khán giả trước khi bộ phim chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 9/10.

Anh Tú Atus phát biểu tại buổi ra mắt phim.

Nam diễn viên bày tỏ sự xúc động khi nhiều khách mời vẫn dành thời gian đến chung vui dù trời mưa. Với anh, sự hiện diện và ủng hộ của mọi người là nguồn động viên dành cho cả ê-kíp sau quá trình thực hiện bộ phim.

Anh Tú Atus hài hước nhắn nhủ khán giả đừng vội đánh giá các nhân vật qua vẻ ngoài, bởi trong câu chuyện này, bất kỳ ai cũng có thể là hung thủ. Nam diễn viên mong người xem sẽ cùng dàn diễn viên lần theo những manh mối được cài cắm để tìm ra lời giải cuối cùng.

Lời chia sẻ của Anh Tú Atus cũng phần nào hé lộ tinh thần của "Án mạng xém hoàn hảo" – bộ phim kết hợp yếu tố trinh thám với hài hước, đặt các nhân vật vào một vụ án có nhiều tình tiết khó đoán.

Trong phim, Anh Tú Atus đảm nhận vai Đại, nhân vật bị cuốn vào hành trình phá án cùng Trinh do DJ Mie thủ vai. Những tình huống bất ngờ, các màn đối đầu và những manh mối liên tiếp xuất hiện khiến hành trình tìm kiếm sự thật không chỉ căng thẳng mà còn có nhiều khoảnh khắc hài hước.

Vẻ ngoài điển trai không "góc chết" qua "cam thường của Anh Tú Atus.

Trước ngày công chiếu, các đoạn trailer được giới thiệu đã hé lộ phần nào không khí của bộ phim với những cảnh rượt đuổi, đối đầu và vụ án mạng xảy ra giữa giới showbiz. Tuy nhiên, danh tính hung thủ vẫn là ẩn số, buộc khán giả phải tự mình xâu chuỗi các tình tiết khi theo dõi tác phẩm.

Anh Tú Atus hội ngộ dàn sao Việt tại buổi công chiếu

Sự kiện ra mắt "Án mạng xém hoàn hảo" có sự tham dự của đạo diễn Đức Nguyễn, giám đốc sản xuất Lương Trung Tín cùng dàn diễn viên Anh Tú Atus, DJ Mie, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh, Thùy Giang, Long Đẹp Trai, Trịnh Tú Trung và Lương Gia Huy.

Nhiều nghệ sĩ cũng có mặt để chúc mừng ê-kíp, trong đó có Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Vân Trang, Trần Bảo Sơn, Oanh Kiều, Song Luân, Rhyder, HURRYKNG, JSOL và Quang Trung.

Đáng chú ý, buổi công chiếu còn có sự xuất hiện của ba diễn viên Thái Lan gồm Engfa Waraha, Luke Ishikawa và Mimi Ruethaiphat. Đây là những gương mặt đảm nhận vai chính trong phiên bản remake Thái Lan của "Án mạng xém hoàn hảo".

Vũ Ngọc Anh

Thông tin bộ phim được đối tác Thái Lan mua bản quyền để phát triển phiên bản mới cũng trở thành điểm nhấn tại sự kiện. Theo giám đốc sản xuất Lương Trung Tín, đây là cơ hội để một tác phẩm do người Việt sáng tạo tiếp cận thêm khán giả quốc tế.

Diễn viên Trịnh Tú Trung tiết lộ kịch bản phiên bản Thái Lan vẫn đang trong quá trình xây dựng. Anh đồng thời gợi mở khả năng Anh Tú Atus và DJ Mie có thể xuất hiện trong bản remake hoặc trở lại ở phần tiếp theo của bộ phim.

Trước thông tin này, DJ Mie hào hứng cho biết cô sẵn sàng tham gia nếu được mời, thậm chí vui vẻ nói có thể đóng phim không lấy thù lao.

Trong khi đó, đạo diễn Đức Nguyễn chia sẻ, "Án mạng xém hoàn hảo" là dự án điện ảnh đầu tay mà anh đã ấp ủ từ lâu. Nam đạo diễn gửi lời cảm ơn đến các nhà sản xuất, nhà đầu tư, đối tác, diễn viên và ê-kíp đã đồng hành để hoàn thành tác phẩm, đồng thời bày tỏ hy vọng bộ phim nhận được sự đón nhận của khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc.

Với Anh Tú Atus, buổi công chiếu là dịp để bộ phim đến gần hơn với người xem sau thời gian hé lộ những thông tin đầu tiên. Thay vì bật mí quá nhiều về diễn biến câu chuyện, nam diễn viên chọn cách khơi gợi sự tò mò, mời khán giả cùng tham gia cuộc điều tra trên màn ảnh.

"Án mạng xém hoàn hảo" chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 9/10/2026. Bộ phim được kỳ vọng mang đến trải nghiệm giải trí kết hợp giữa những màn phá án hồi hộp và các tình huống hài hước, trong đó khán giả sẽ phải tự tìm câu trả lời cho câu hỏi: Ai mới thực sự là hung thủ?