Koo Kyo Hwan lần đầu xuất hiện trước công chúng sau tin kết hôn

Koo đã giành giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình Hàn Quốc" tại lễ trao giải Seoul Drama Awards 2026 nhờ màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim We Are All Trying Here của đài JTBC.

Anh đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong chính chiếc áo khoác mà nhân vật Hwang Dong-man của anh từng mặc trong phim: "Đây là chiếc áo khoác mà Dong-man thường mặc mỗi khi đối mặt với những sự kiện quan trọng hay mang tính bước ngoặt trong phim. Hôm nay, tôi mang nó theo vì muốn cùng nhân vật này đón nhận giải thưởng. Hãy chào mọi người đi nào, Dong-man!", anh mở đầu bài phát biểu bằng một phong thái đầy hóm hỉnh.

Koo Kyo Hwan mỉm cười chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc. Thời tiết đã trở nên khá lạnh. Dong-man từng mô tả đây là khoảng thời gian của 'sự thư thái, an yên'. Khi tôi hỏi điều đó nghĩa là gì, cậu ấy bảo đó là lúc ta nằm cuộn mình trong chăn, bóc quýt và đọc truyện tranh. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy một sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa".

Anh nói tiếp: "Tôi đã suy ngẫm về ý nghĩa của những khoảnh khắc như vậy đối với bản thân và nhận ra rằng, mình thực sự yêu thích các bài hát Giáng sinh. Chẳng bao lâu nữa, những giai điệu ấy sẽ vang lên khắp phố phường. Tôi đang định ghé qua Myeong-dong để ngắm cây thông Noel cùng những ánh đèn lung linh, lắng nghe âm nhạc và thong thả tản bộ. Tôi cũng hy vọng rằng, các bạn sẽ tìm được thời gian để trân trọng, nâng niu và yêu thương chính bản thân mình theo những cách thật đặc biệt. Chắc chắn, bạn sẽ tìm ra sự thật tỏa sáng trong khoảng thời gian đó. Chúng ta hãy cùng giữ vững tinh thần nhé". Tuy nhiên, anh đã không nhắc đến vợ mình, Lee Ok Seop, trong bài phát biểu nhận giải.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Koo Kyo Hwan xuất hiện trước công chúng, kể từ khi có tin tức cho biết, anh và Lee Ok Seop đã đăng ký kết hôn hợp pháp cách đây 4 năm. Dù nhiều người quan tâm liệu anh có đề cập đến vấn đề này hay không, anh đã không đưa ra bất kỳ bình luận cụ thể nào về chuyện đó.

Koo Kyo Hwan và Lee Ok Seop đã đăng ký kết hôn vào năm 2022 mà không tổ chức lễ cưới. Cả hai đã gắn bó bên nhau từ năm 2013 và công khai mối quan hệ vào năm 2020. Mặc dù trước đó, họ được biết đến là một cặp đôi có mối quan hệ lâu dài kéo dài 13 năm, nhưng thông tin được tiết lộ muộn màng về việc họ đã kết hôn từ 4 năm trước đã thu hút sự chú ý lớn.