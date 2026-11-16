Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nước này đã ghi nhận 5.412 ca mắc sởi tại 45 bang, tăng 230 ca so với tuần trước. Số ca tử vong tăng lên 10 sau khi giới chức y tế hai bang Wisconsin và Pennsylvania thông báo thêm các trường hợp tử vong mới.

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Quy mô đợt bùng phát càng đáng lo ngại khi trong giai đoạn 2000-2024, Mỹ trung bình chỉ ghi nhận khoảng 180 ca mắc sởi mỗi năm. Số ca mắc tăng đột biến cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh đang vượt xa mức thông thường, đồng thời bộc lộ những lỗ hổng trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Một trong những nguyên nhân đáng chú ý là tỷ lệ tiêm vắc xin phòng sởi ở trẻ em đang giảm. Theo số liệu được công bố, tỷ lệ trẻ mẫu giáo được tiêm phòng đã giảm từ 95% năm 2019 xuống còn 92% năm 2026. Ước tính khoảng 300.000 trẻ mẫu giáo đến trường trong năm nay chưa được tiêm chủng.

Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng khoảng 95% là ngưỡng cần thiết để duy trì miễn dịch cộng đồng đối với bệnh sởi. Khi tỷ lệ này giảm xuống dưới mức khuyến nghị, nguy cơ lây nhiễm gia tăng, đặc biệt tại những khu vực đông dân cư, nơi tập trung nhiều người chưa có miễn dịch.

Sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan mạnh nhất thế giới. Người mắc bệnh có thể lây nhiễm cho tới 90% số người chưa có miễn dịch khi tiếp xúc gần. Đáng chú ý, virus sởi có thể tồn tại trong không khí và trên các bề mặt tới 2 giờ sau khi người bệnh rời khỏi khu vực đó. Đặc tính này khiến việc kiểm soát các ổ dịch gặp nhiều khó khăn, nhất là tại trường học, cơ sở y tế và những nơi sinh hoạt tập trung.

Không chỉ gây sốt và phát ban, bệnh sởi còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như tiêu chảy, viêm phổi, viêm não, thậm chí tử vong. Những hệ lụy này càng cho thấy sự cần thiết phải chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiểm soát dịch bệnh từ sớm.

Trước thực tế đó, tiêm chủng đầy đủ vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh sởi và hạn chế nguy cơ bùng phát dịch. Duy trì miễn dịch cộng đồng cần được xác định là trách nhiệm chung, đòi hỏi sự chủ động của mỗi gia đình cùng các biện pháp quyết liệt từ ngành y tế và chính quyền. Bởi chỉ cần lơ là tiêm chủng, những căn bệnh từng được kiểm soát hoàn toàn có thể quay trở lại, kéo theo những hậu quả khó lường.