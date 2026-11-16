Ho sốt 1 tuần, người đàn ông suy tạng phải can thiệp ECMO

Bệnh nhân nam L.M.T (sinh năm 1991, ngụ Lâm Đồng) có khoảng 1 tuần sốt, ho, sau đó khó thở tăng dần. Khi tình trạng hô hấp trở nặng, người bệnh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận điều trị. Dù đã được đặt nội khí quản, thở máy và sử dụng kháng sinh, tình trạng suy hô hấp vẫn không cải thiện.

Ngày 1/11, nồng độ oxy trong máu của người bệnh tụt sâu. Trước nguy cơ cao diễn tiến nguy kịch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã cử ê-kíp chuyên môn đến Bình Thuận để hỗ trợ.

Tại thời điểm đánh giá, dù được thở máy với mức áp lực hỗ trợ cao, độ bão hòa oxy trong máu của người bệnh chỉ đạt khoảng 88%. Ê-kíp đã quyết định triển khai kỹ thuật VV-ECMO ngay tại hiện trường, sau đó vận chuyển người bệnh an toàn về Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Sau 4 ngày được hỗ trợ bằng VV-ECMO, chức năng phổi cải thiện, anh T. được rút nội khí quản và 2 ngày sau đó, anh tiếp tục được cai và rút ECMO (tim phổi nhân tạo).

Bệnh nhân rơi vào nguy kịch do suy hô hấp. (Ảnh: BVCC)

Còn trường hợp bệnh nhân N.K.L (24 tuổi, ngụ TP.HCM) xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau tức ngực, nôn ói và tiêu lỏng. Tình trạng không dừng lại ở những biểu hiện sốt thông thường mà nhanh chóng diễn tiến nặng. Ngày 02/11, người bệnh nhập cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tụt huyết áp.

Các bác sĩ đánh giá đây là một trường hợp sốc tim nặng, nguy cơ tử vong cao nên đã ngay lập tức Hội chẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khi vừa tới bệnh viện, người bệnh nhanh chóng rơi vào tình trạng tụt huyết áp tụt sâu, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao và thuốc tăng co bóp để duy trì tuần hoàn.

Kết quả siêu âm tim tại giường ghi nhận phân suất tống máu thất trái (EF) chỉ khoảng 15%, cho thấy chức năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng.

Các xét nghiệm cho thấy tế bào cơ tim bị tổn thương hàng loạt và suy chức năng gan thận nặng, đồng thời dương tính với virus Dengue. Người bệnh được chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim tối cấp liên quan đến sốt xuất huyết Dengue kèm suy đa tạng.

Sau 1 tuần điều trị tích cực, chức năng tim cải thiện rõ rệt, anh L. ngưng được thuốc vận mạch và thuốc co bóp tim, cai được ECMO và từng bước phục hồi vận động.

Theo TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cả hai trường hợp trên có diễn tiến bệnh khác nhau nhưng đều rơi vào tình trạng suy chức năng cơ quan nghiêm trọng, khi các biện pháp điều trị thông thường không còn đáp ứng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao kéo dài, đau tức ngực, khó thở, mệt lả, ho ngày càng tăng hoặc tình trạng sức khỏe diễn tiến xấu. Đây có thể là những biểu hiện cảnh báo bệnh đang chuyển nặng, tiềm ẩn nguy cơ gây ra các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Khi gặp những triệu chứng này, người dân cần sớm đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời, tránh tự ý theo dõi hoặc trì hoãn việc nhập viện, làm mất cơ hội can thiệp trong giai đoạn sớm.