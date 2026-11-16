Tập huấn sơ cấp cứu cho người lao động Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa

Ngày 16-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho đội ngũ cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Môi trường Khánh Hòa.

Các học viên thực hành về hồi sức tim phổi.

Tại đây, các học viên được hướng dẫn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu. Trong đó, tập trung vào kỹ năng hồi sức tim phổi; xử trí, cố định khi có trường hợp gãy xương; kỹ thuật băng bó, cầm máu vết thương và phương pháp vận chuyển nạn nhân an toàn. Học viên còn được thực hành thực tế trên mô hình và các tình huống giả định.

Thông qua tập huấn, người lao động được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động xử trí các tình huống tai nạn, chấn thương có thể xảy ra trong quá trình làm việc, góp phần hạn chế mức độ tổn thương và bảo đảm an toàn tại nơi làm việc.