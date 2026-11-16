Cứu sống người đàn ông nhiễm 'vi khuẩn ăn thịt người' suy đa tạng

Bệnh nhân là ông N.H.D. (54 tuổi, ngụ Lộc Ninh, Tây Ninh) được gia đình đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh trong tình trạng khó thở. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhịp thở 32 lần/phút, độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) ở mức 90%, viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp và suy đa cơ quan.

Sau 3 tuần điều trị, hiện sức khoẻ bệnh nhân đã cải thiện. Ảnh: BV

Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU), đặt nội khí quản, thở máy và tiến hành hồi sức tích cực. Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân bị viêm phổi nặng do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), kèm các biến chứng sốc nhiễm trùng, tổn thương thận cấp và rối loạn điện giải.

Theo bác sĩ, vi khuẩn Burkholderia pseudomallei là tác nhân gây ra bệnh Whitmore (còn được gọi là "vi khuẩn ăn thịt người"). Vi khuẩn này tồn tại trong đất và nước, có thể xâm nhập vào cơ thể qua vùng da bị tổn thương, qua hít phải hoặc nuốt phải nguồn nhiễm khuẩn.

Bệnh có thể diễn tiến từ cấp tính đến mãn tính với những biểu hiện như viêm phổi nặng, áp xe nhiều cơ quan, nhiễm trùng da, loét hoại tử và nhiễm khuẩn huyết cấp tính, sốc nhiễm khuẩn có tỷ lệ tử vong rất cao.

Chia sẻ về trường hợp này, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Kiều Oanh, Khoa Hô hấp (Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh) cho biết, đây là trường hợp nặng với nhiều bệnh lý diễn tiến đồng thời, từ viêm phổi nặng biến chứng sốc nhiễm trùng, suy hô hấp cấp, tổn thương thận cấp.

Sau 3 ngày hồi sức tích cực, tình trạng hô hấp và toàn thân của bệnh nhân cải thiện, người bệnh được chuyển về Khoa Hô hấp để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân đi ngoài phân đen, nghi xuất huyết tiêu hóa nên chỉ định nội soi thực quản - dạ dày cấp cứu.

Kết quả nội soi ghi nhận ổ loét hang vị Forrest IIA kèm viêm xước hành tá tràng mức độ vừa. Ê kíp nội soi tiến hành can thiệp cầm máu qua nội soi, đồng thời tiếp tục theo dõi và kiểm soát các bệnh lý đi kèm.

"Khi người bệnh xuất hiện thêm xuất huyết tiêu hóa, ê kíp phải nhanh chóng phối hợp với đơn vị nội soi tiêu hóa để can thiệp cầm máu, đồng thời duy trì kiểm soát nhiễm trùng và hỗ trợ hô hấp. Điều quan trọng là phải theo dõi sát diễn tiến để điều chỉnh phương án điều trị phù hợp theo từng giai đoạn”, bác sĩ Oanh chia sẻ thêm.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, các tình trạng bệnh lý từng bước được kiểm soát, sức khỏe người bệnh cải thiện và đủ điều kiện xuất viện.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Kiều Oanh khuyến cáo viêm phổi do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei là một bệnh nhiễm trùng nặng, diễn tiến phức tạp và có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện sớm, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền mạn tính.

Bác sĩ Oanh cũng cho biết, khi xuất hiện các dấu hiệu hô hấp như: Ho, khò khè, khó thở, có kèm hoặc không kèm sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá và điều trị kịp thời. Đối với người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc hen phế quản, cần tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám định kỳ và không tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.