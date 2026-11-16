Tử vong do ung thư tăng khoảng 2,4 lần. Ảnh minh họa: medicaldialogues

Bệnh tật là nguyên nhân chủ yếu gây tử vong tại Việt Nam

Báo cáo "Thực trạng và xu hướng nguyên nhân tử vong tại Việt Nam giai đoạn 2021–2025" mới đây của Cục Thống kê cho thấy, tuổi trung bình khi chết của các trường hợp được đăng ký năm 2025 là 70,4 tuổi, tăng so với mức 69,9 tuổi năm 2024. Trong đó, tuổi trung bình khi chết của nữ là 76,3 tuổi, cao hơn 10,6 tuổi so với nam giới (65,7 tuổi).

Bệnh tật là nguyên nhân tử vong chủ yếu, chiếm 64,5% tổng số trường hợp tử vong.

Trong nhóm tử vong do bệnh tật, chỉ có 28,0% trường hợp được xác định rõ nguyên nhân bệnh, trong khi 72,0% trường hợp chưa xác định được nguyên nhân cụ thể.

Các nhóm nguyên nhân tử vong khác gồm suy yếu do tuổi già (20,6%), tử vong không xác định được nguyên nhân (10,2%) và tử vong do các biến cố bên ngoài (4,8%).

Tử vong do ung thư tăng khoảng 2,4 lần

Trong số các trường hợp tử vong do bệnh tật, ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, xơ gan và suy thận là những nguyên nhân đáng chú ý, với số trường hợp tử vong có xu hướng gia tăng trong cả giai đoạn nghiên cứu.

Đặc biệt, số trường hợp tử vong do ung thư tăng từ 19,4 nghìn trường hợp năm 2021 lên 46,8 nghìn trường hợp năm 2025, gấp khoảng 2,4 lần.

Trung bình, cứ 3 người chết vì ung thư thì có 2 người là nam giới.

Tương tự, số trường hợp tử vong do đột quỵ cũng có xu hướng tăng mạnh, từ 16,0 nghìn trường hợp năm 2021 lên 33,1 nghìn trường hợp năm 2025, gấp 2,07 lần sau 4 năm.

Những kết quả này cho thấy gánh nặng tử vong do các bệnh không lây nhiễm đang là vấn đề cần được quan tâm trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Đối với các trường hợp tử vong do nguyên nhân bên ngoài, tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và có sự chênh lệch giới rất lớn giữa hai giới. Cụ thể, nam giới chiếm 78,2% tổng số trường hợp.

Bên cạnh tai nạn giao thông, đuối nước và tự tử cũng là những nguyên nhân tử vong đáng chú ý. Tử vong do đuối nước tập trung nhiều ở trẻ em, đặc biệt là nhóm dưới 15 tuổi, trong khi nam giới chiếm khoảng ba phần tư số trường hợp.

Đối với tự tử, cả nước ghi nhận khoảng 13,8 nghìn trường hợp trong giai đoạn 2021 – 2025, trong đó nam giới chiếm 78,8%. Phần lớn các trường hợp tử vong do tự tử ở nam giới tập trung trong độ tuổi lao động (20-54 tuổi).

Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn tiếp diễn

Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025" của Cục Thống kê cho thấy tổng tỷ suất sinh năm 2025 đạt 1,66 con/phụ nữ, thấp hơn 0,18 con/phụ nữ so với năm 2024 và thấp hơn 0,2 con/phụ nữ so với năm 2023.

Mức sinh thấp tiếp tục là vấn đề cần lưu ý, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang có những thay đổi về quy mô và cơ cấu dân số.

Tỷ số giới tính khi sinh đạt 110,1 bé trai trên 100 bé gái, giảm nhẹ so với mức 110,7 của năm 2024 nhưng vẫn cao hơn ngưỡng cân bằng sinh học tự nhiên (104 – 106 bé trai trên 100 bé gái), cho thấy tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn tiếp diễn.

Năm 2025, tuổi trung bình của người mẹ khi sinh con là 28,7 tuổi, giảm nhẹ so với mức 28,8 tuổi năm 2024. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa các dân tộc: Phụ nữ dân tộc Hoa và dân tộc Kinh có tuổi trung bình khi sinh con cao nhất, lần lượt là 29,6 và 29,2 tuổi; trong khi ở dân tộc Mông và Xinh Mun, độ tuổi này chỉ là 23,5 tuổi.