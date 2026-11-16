4 sai lầm khi rã đông thịt khiến thực phẩm dễ nhiễm khuẩn, giảm chất lượng

Để thịt tự rã đông trên bàn bếp

Nhiều người lấy thịt từ ngăn đá rồi để trên bàn bếp từ sáng đến chiều, thậm chí để qua đêm với suy nghĩ nhiệt độ phòng sẽ giúp thịt mềm dần. Tuy nhiên, cách làm này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Khi rã đông thịt ở nhiệt độ phòng, phần bên ngoài miếng thịt có thể ấm lên nhanh chóng trong khi bên trong vẫn còn đông đá. Bề mặt thịt khi nằm trong khoảng nhiệt độ từ 4-60°C tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Thịt chưa có mùi lạ cũng không đồng nghĩa với việc thực phẩm vẫn an toàn.

Cách an toàn hơn là chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát tủ lạnh và để rã đông từ từ. Nên đặt thịt trong hộp hoặc khay có thành để giữ nước rỉ ra, tránh tiếp xúc với các thực phẩm khác. Không nên để thịt sống ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, hoặc quá 1 giờ nếu nhiệt độ môi trường trên 32°C.

Dùng nước nóng để rã đông nhanh

Khi cần chuẩn bị bữa ăn gấp, một số người ngâm thịt đông lạnh trực tiếp vào chậu nước nóng để rút ngắn thời gian chờ. Cách này có thể khiến lớp ngoài của miếng thịt nóng lên, thậm chí bắt đầu chín, trong khi phần bên trong vẫn còn đông cứng.

Sự chênh lệch nhiệt độ khiến thịt rã đông không đều. Nếu phần bên ngoài nằm lâu trong khoảng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, nguy cơ mất an toàn thực phẩm sẽ tăng lên.

Nếu cần rã đông bằng nước, hãy cho thịt vào túi kín, không để nước tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm rồi ngâm trong chậu nước lạnh. Thay nước khoảng 30 phút một lần để duy trì nhiệt độ lạnh. Sau khi rã đông hoàn toàn, cần chế biến ngay, không để thịt tiếp tục ở nhiệt độ phòng.

Rã đông bằng lò vi sóng nhưng không nấu ngay

Chế độ rã đông của lò vi sóng giúp tiết kiệm thời gian, nhưng cũng có thể khiến thịt nóng không đồng đều. Một số vị trí có thể bắt đầu chín trong khi những phần khác vẫn còn lạnh hoặc đông cứng.

Nếu để thịt đã rã đông bằng lò vi sóng ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, vi khuẩn có thể phát triển tại những vùng đã nóng lên. Vì vậy, thực phẩm sau khi rã đông bằng phương pháp này cần được chế biến ngay.

Người dùng nên chọn chế độ và thời gian phù hợp với khối lượng thịt, tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất. Có thể dừng lò để kiểm tra, lật hoặc tách các miếng thịt nhằm giúp thực phẩm rã đông đồng đều hơn.

Rã đông cả túi thịt rồi cấp đông lại phần thừa

Mua thịt với số lượng lớn rồi cấp đông để dùng dần là thói quen phổ biến. Tuy nhiên, nếu để nguyên cả tảng thịt, mỗi lần sử dụng lại rã đông toàn bộ rồi lấy một phần và cấp đông lại phần còn lại, chất lượng thực phẩm có thể giảm sau nhiều lần thay đổi nhiệt độ.

Việc rã đông rồi cấp đông lại không phải lúc nào cũng nguy hiểm. Thịt được rã đông hoàn toàn trong ngăn mát tủ lạnh, luôn duy trì ở nhiệt độ lạnh phù hợp và chưa có dấu hiệu hư hỏng có thể được cấp đông lại. Dù vậy, quá trình này có thể làm thịt mất nước, giảm độ mềm và hương vị.

Ngược lại, nếu thịt đã rã đông bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng, cần nấu chín trước khi cấp đông lại. Không nên cấp đông lại thịt sống sau khi rã đông bằng hai phương pháp này.

Để hạn chế lãng phí và giữ chất lượng thực phẩm, nên chia thịt thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa ăn trước khi cấp đông. Bọc kín hoặc cho vào hộp đựng thực phẩm, ghi ngày bảo quản để dễ theo dõi. Mỗi lần nấu chỉ cần lấy đúng lượng cần dùng, tránh rã đông cả túi thịt nhiều lần.