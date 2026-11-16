DJI và Hasselblad: Khi công nghệ phục vụ góc nhìn sáng tạo

Tinh thần đó được thể hiện tại DJI | Hasselblad Authorized Concept Store ở Crescent Mall (TP.HCM). Khu vực Hasselblad được tổ chức tinh giản, chọn lọc hơn với hệ máy medium format, ống kính XCD và tư vấn 1:1 chuyên sâu; trong khi khu vực DJI mở và trực quan để người dùng trực tiếp trải nghiệm thiết bị.

Hasselblad: Giữ lại giá trị của từng khoảnh khắc

Với Hasselblad, công nghệ luôn phục vụ chất lượng hình ảnh và góc nhìn của người chụp. Tinh thần “Create to Inspire” được thể hiện qua các hệ máy medium format và công nghệ màu Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS), hướng đến khả năng tái tạo màu sắc tự nhiên, chuyển sắc mượt và giữ lại những sắc độ tinh tế, đặc biệt trong ảnh chân dung.

Tinh thần này cũng được thể hiện qua cách nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Việt theo đuổi ảnh chân dung. Anh cho rằng sự khác biệt giữa những bức ảnh đôi khi chỉ nằm ở một khoảnh khắc rất nhỏ. “Có những bức ảnh cùng không gian, cùng mẫu, cùng ánh sáng nhưng nhìn ‘ổn’ hơn chỉ vì đúng khoảnh khắc. Một ánh mắt, bờ môi hay thay đổi rất nhỏ trên gương mặt đều có thể tạo ra cảm xúc khác nhau”, anh Việt chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Việt chia sẻ tại sự kiện khai trương cửa hàng.

Vì vậy, điều anh tìm kiếm không chỉ là thiết bị có thông số tốt, mà là khả năng giữ lại khoảnh khắc đó một cách chân thực, từ sắc độ, màu da đến những chi tiết nhỏ trên gương mặt. Đây cũng là điểm anh cảm thấy gần với cách Hasselblad tiếp cận chất lượng hình ảnh.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa trong hoạt động “100 mảnh ghép chân dung đầu tiên” tại DJI | Hasselblad Concept Store ở Crescent Mall. Với Hasselblad X2D II 100C, Nguyễn Hoàng Việt ghi lại chân dung của những khách mời đầu tiên. Mỗi bức ảnh vừa lưu giữ dấu ấn riêng của nhân vật, vừa trở thành một “mảnh ghép tinh tuyển” trong bức tranh chung của sự kiện.

Hasselblad Masterpiece Wall và các bức chân dung được thực hiện bằng X2D II 100C.

“Điểm gặp nhau giữa cách tôi làm chân dung và tinh thần của Hasselblad là không chạy theo việc tạo ra thật nhiều hình ảnh, mà tập trung giữ lại một khoảnh khắc thật sự có giá trị”, anh nói.

DJI: Mở rộng cách người dùng kể câu chuyện

Nếu Hasselblad tập trung vào chiều sâu của từng khung hình, DJI phát triển công nghệ theo hướng giúp quá trình sáng tạo trở nên linh hoạt và dễ tiếp cận hơn trong nhiều tình huống.

Hệ sinh thái DJI hiện trải rộng qua nhiều công đoạn của quá trình sản xuất nội dung. Các dòng flycam Mavic, Air, Mini, Avata và Neo mở rộng góc nhìn trên không; Osmo Pocket và Osmo Action phục vụ ghi hình cầm tay; gimbal DJI RS hỗ trợ kiểm soát chuyển động; DJI Mic đảm nhiệm âm thanh, bên cạnh các giải pháp năng lượng như DJI Power.

Điểm chung của các sản phẩm này không nằm ở việc thay người dùng tạo ra nội dung, mà ở khả năng đơn giản hóa những thao tác từng đòi hỏi nhiều thiết bị hoặc kinh nghiệm hơn. Một khách hàng khác cho biết: “Thiết bị DJI khá trực quan và dễ làm quen. Giờ có thêm nơi để trực tiếp cầm thử, trải nghiệm và so sánh máy trước khi quyết định mua, mình cũng yên tâm hơn”.

Khách tham quan trải nghiệm hệ sinh thái DJI theo từng nhu cầu sáng tạo.

Cách tiếp cận này cũng được thể hiện trong cách khu vực DJI được tổ chức. Thay vì chỉ đặt sản phẩm theo từng dòng, thiết bị được bố trí theo các nhu cầu như vlog, du lịch, quay chuyển động hay sản xuất nội dung chuyên nghiệp, giúp người dùng hình dung rõ hơn cách nhiều thiết bị có thể bổ trợ cho nhau.“Trước đây, tôi thường nhìn từng thiết bị riêng. Thế nhưng khi thử trực tiếp và thấy camera, micro hay gimbal được đặt theo cùng một nhu cầu sử dụng, tôi dễ hình dung hơn mình thực sự cần những gì cho cách làm nội dung”, một khách tham quan chia sẻ.

Người dùng thử Osmo, DJI Mic, gimbal hoặc các thiết bị khác trong hệ sinh thái DJI.

Hai cách tiếp cận, một điểm giao cho cộng đồng sáng tạo

Điểm giao giữa hai thương hiệu không chỉ nằm ở sản phẩm, mà còn trong cách cửa hàng kết nối trải nghiệm, cộng đồng và dịch vụ sau mua. Không gian được định hướng tổ chức workshop, portrait session và các hoạt động chia sẻ cùng photographer, filmmaker, creator, đồng thời là điểm tiếp nhận bảo hành, sửa chữa chính hãng.

Hai không gian DJI và Hasselblad tại Crescent Mall.

Từ chiều sâu của từng khung hình đến khả năng mở rộng góc nhìn và cách kể chuyện, DJI và Hasselblad cùng cho thấy một điểm chung: Công nghệ có giá trị khi giúp người sáng tạo thể hiện rõ hơn điều họ muốn nhìn thấy và muốn kể.

Thông tin về sản phẩm và các hoạt động dành cho cộng đồng được cập nhật tại DJI Việt Nam.