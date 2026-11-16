Bé sơ sinh suy hô hấp nặng hồi phục sau 12 ngày điều trị tại Huế

Một bé gái sơ sinh ở phường Thuận An, TP. Huế đã hồi phục kỳ diệu sau những ngày được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế

Hồi sức tích cực trong những ngày đầu đời

Theo thông tin ca bệnh, trẻ chào đời khi thai được 39 tuần 6 ngày, cân nặng 3 kg, nước ối xanh đậm. Sau sinh, trẻ tím tái toàn thân, da, móng và dây rốn nhuộm phân su.

Bệnh nhi được xử trí ban đầu tại tuyến cơ sở, sau đó đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Do suy hô hấp tiếp tục diễn tiến nặng, trẻ được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Nhi Sơ sinh, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế.

Khi tiếp nhận, bệnh nhi có dịch phân su qua ống nội khí quản, phổi tổn thương lan tỏa. Trong 24–48 giờ đầu đời, trẻ xuất hiện toan hô hấp mất bù, không đáp ứng với thở máy thông thường. Các cơn tăng áp động mạch phổi kèm giảm oxy máu, nhịp tim chậm và tụt huyết áp khiến tình trạng thêm nguy kịch.

Trẻ đồng thời được ghi nhận nhiễm trùng huyết sơ sinh, rối loạn đông máu và tổn thương thận cấp.

Ê-kíp điều trị chuyển sang thở máy rung tần số cao, sử dụng surfactant qua nội khí quản, phối hợp thuốc hỗ trợ tuần hoàn và kiểm soát tăng áp phổi. Bệnh nhi được điều trị nhiễm trùng, điều chỉnh rối loạn đông máu, theo dõi sát chức năng thận và cân bằng dịch.

Đội ngũ y bác sĩ đã theo dõi liên tục 24/24 giờ, cùng những điều chỉnh điều trị kịp thời cho bệnh nhi...

Tự thở, được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ

Trong quá trình hồi sức, huyết động của trẻ dần ổn định, chức năng thận phục hồi và nhu cầu oxy giảm.

Sau 7 ngày, bệnh nhi ngừng thuốc giãn mạch phổi, chuyển từ thở máy rung tần số cao sang thở máy thông thường. Ngày thứ 8, trẻ ngừng thuốc trợ tim, vận mạch. Đến ngày thứ 9, trẻ được rút nội khí quản, chuyển sang hỗ trợ hô hấp không xâm nhập.

Ngày thứ 10, bệnh nhi cai máy thở, còn hỗ trợ oxy qua ngạnh mũi. Đến ngày thứ 12, trẻ tỉnh táo, da môi hồng, tự thở êm, tuần hoàn và chức năng thận ổn định, được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Theo các bác sĩ, hội chứng hít phân su có thể gây tổn thương phổi nặng, kèm biến chứng tăng áp động mạch phổi và suy tuần hoàn. Việc phát hiện, chuyển viện và hồi sức kịp thời có vai trò quan trọng đối với những trường hợp diễn biến nguy kịch.

Qua ca bệnh, các bác sĩ khuyến cáo thai phụ khám thai định kỳ, chuẩn bị kế hoạch sinh và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu chuyển dạ để được theo dõi, hỗ trợ. Nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc bà mẹ, trẻ sơ sinh và phối hợp cấp cứu giữa các tuyến góp phần hạn chế rủi ro, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.