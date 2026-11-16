Vào khoảng 13h ngày 15/11, Công an xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của anh Trần Văn Huy (SN 1994, trú tại thôn Tân Thắng, xã Tằng Loỏng) về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại khu vực đồi cây thuộc thôn Hợp Xuân, xã Tằng Loỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tằng Loỏng đã khẩn trương tổ chức xác minh, cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, nắm tình hình. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn trong áo khoác lông, trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, phần dây rốn đã phân hủy, có mùi hôi và xuất hiện nhiều ký sinh trùng trên cơ thể.

Công an xã Tằng Loỏng kịp thời cứu giúp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Trước tình trạng nguy cấp của cháu bé, Công an xã Tằng Loỏng đã nhanh chóng phối hợp với cán bộ y tế đưa trẻ đến Phòng khám đa khoa khu vực Tằng Loỏng để cấp cứu. Tại đây, các y, bác sĩ tiến hành sơ cứu, vệ sinh cơ thể, xử lý những vị trí tổn thương và phần dây rốn bị phân hủy. Sau khi được chăm sóc y tế ban đầu, tình trạng sức khỏe của cháu bé tạm thời ổn định. Qua kiểm tra, cháu là trẻ sơ sinh nam, nặng 3,2 kg.

Nhận thấy cháu bé cần được tiếp tục chăm sóc và theo dõi chuyên sâu, Công an xã cùng nhân viên y tế khẩn trương đưa cháu đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Đến khoảng 15h cùng ngày, sau khi được các y, bác sĩ thăm khám, tình trạng sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Công an xã Tằng Loỏng tiến hành lập biên bản bàn giao cháu bé cho Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Việc kịp thời phát hiện, phối hợp cấp cứu và đưa trẻ sơ sinh đến cơ sở y tế chuyên sâu của Công an xã Tằng Loỏng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ CAND trước những tình huống khẩn cấp. Đây cũng là việc làm thiết thực, cụ thể hóa tinh thần thi đua “Ba nhất”, trong đó có tiêu chí “Gần dân nhất”, bằng hành động vì con người, vì sự bình yên và an toàn của nhân dân.