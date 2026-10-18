Đáng buồn cho Thu Trang

Thu Trang từng được khán giả ưu ái gọi là “Hoa hậu làng hài” nhờ lối diễn duyên dáng, khả năng tạo tiếng cười tự nhiên. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô không còn giới hạn bản thân trong vai trò diễn viên mà từng bước mở rộng sang sản xuất và đạo diễn phim điện ảnh. Tuy nhiên, nếu năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, năm 2026 lại cho thấy con đường duy trì sức hút phòng vé không hề dễ dàng.

Nụ Hôn Bạc Tỷ là dấu mốc nổi bật nhất của Thu Trang trong năm 2025. Ra rạp dịp Tết Nguyên đán, bộ phim do cô đạo diễn, sản xuất và đóng vai Thúy Kiều thu về gần 212 tỷ đồng sau khoảng hai tháng phát hành. Thành tích này giúp Thu Trang trở thành nữ đạo diễn Việt Nam đầu tiên có phim vượt mốc 100 tỷ đồng, đồng thời đưa cô đến gần hơn với vị trí của những nhà làm phim có khả năng tạo sức hút thương mại.

Từ diễn viên hài đến đạo diễn trăm tỷ, Thu Trang đang tìm kiếm cú hích tiếp theo trong sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Không chỉ thành công về doanh thu, Nụ Hôn Bạc Tỷ còn mang lại cho Thu Trang những ghi nhận về chuyên môn. Cô giành giải Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV và giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2025. Những giải thưởng ở các vai trò khác nhau cho thấy nỗ lực mở rộng giới hạn nghề nghiệp của nữ nghệ sĩ sau nhiều năm gắn bó với sân khấu hài và điện ảnh.

Thế nhưng, bước sang năm 2026, Thu Trang chưa thể tìm lại cú hích tương tự. Trong Ai Thương Ai Mến, cô đảm nhận cùng lúc vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên chính, thử sức với câu chuyện tâm lý xã hội lấy bối cảnh miền Tây. Dù cho thấy mong muốn làm mới bản thân bằng chất liệu chính kịch, tác phẩm chỉ thu về khoảng 28-30 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng đặt ra sau thành công trước đó.

Thu Trang khẳng định năng lực đạo diễn với Nụ Hôn Bạc Tỷ, bộ phim đạt doanh thu gần 212 tỷ đồng.

Ở Mùi Phở, Thu Trang trở lại với vai trò diễn viên chính, hóa thân thành người con dâu có quan điểm hiện đại trong gia đình làm nghề phở truyền thống. Bộ phim đạt khoảng 40,2 tỷ đồng nhưng chưa tạo được dấu ấn phòng vé nổi bật. Đến Quý Tử Vượt Giàu, cô đóng cặp cùng Tiến Luật trong câu chuyện gia đình hài hước. Tác phẩm có khởi đầu khả quan dịp lễ 2/9 và ghi nhận doanh thu hơn 41 tỷ đồng sau tuần đầu ra mắt.

Tính theo các số liệu trên, ba phim năm 2026 mang về tổng cộng khoảng 109-111 tỷ đồng, vẫn thấp hơn gần 212 tỷ đồng của riêng Nụ Hôn Bạc Tỷ. Dù doanh thu của các tác phẩm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nội dung, thời điểm phát hành và mức độ cạnh tranh, khoảng cách này vẫn cho thấy Thu Trang chưa thể tái lập thành công thương mại từng đạt được.

Dẫu vậy, sẽ vội vàng nếu xem đây là dấu hiệu cho thấy sự nghiệp của Thu Trang đi xuống. Ba dự án năm 2026 phản ánh những lựa chọn khác nhau, từ thử sức với chính kịch đến tham gia phim hài gia đình, trong khi cô vẫn duy trì hoạt động ở nhiều vị trí trong quá trình làm phim. Điều đáng chờ đợi là liệu nữ nghệ sĩ có thể tìm được một kịch bản đủ sức phát huy thế mạnh diễn xuất, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng trong vai trò đạo diễn và nhà sản xuất.

Thu Trang kết hợp cùng Tiến Luật trong Quý Tử Vượt Giàu, tiếp tục hành trình chinh phục phòng vé Việt năm 2026.

Từ “Hoa hậu làng hài” đến nữ đạo diễn sở hữu phim trăm tỷ, Thu Trang đã chứng minh khả năng bước ra khỏi vùng an toàn. Nhưng sau dấu mốc rực rỡ của năm 2025, năm 2026 nhắc nhở rằng thành công phòng vé không phải thành quả có thể dễ dàng lặp lại. Với Thu Trang, thử thách tiếp theo không chỉ là tìm kiếm một bộ phim ăn khách, mà còn là khẳng định sức bền nghề nghiệp bằng những tác phẩm có chất lượng và dấu ấn riêng.