'Công chúa làng xiếc' 11 tuổi bất ngờ chiến thắng Model Kid Vietnam 2026

Tối 18/10, chung kết Model Kid Vietnam 2026 diễn ra tại TPHCM. Từ 15 thí sinh, những cái tên Vũ Bảo Nam, Trần Bảo Nam, Gia Nguyễn, Lâm Nhi, cặp chị em Hiểu Lam - Tuệ Lam, cùng Bùi Ngọc Khánh An (Thí sinh được yêu thích nhất) là 7 gương mặt được gọi tên vào nhóm tranh ngôi vị cao nhất.

Top 7 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi.

Hai HLV TyhD và hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện trong đêm chung kết, trong khi HLV Quỳnh Anh chủ động xin rút lui khỏi chương trình. Các giám khảo chấm thi gồm: Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, nhà thiết kế Lê Hà và bà Trang Lê - tổng đạo diễn và nhà sản xuất chương trình.

Top 7 bước vào thử thách Photoshoot, thể hiện khả năng tạo dáng, tương tác với đạo cụ và làm chủ ống kính trong thời gian ngắn. Họ mang đến những phần thể hiện màu sắc, vừa giữ trọn nét hồn nhiên, vừa cho thấy sự tự tin và khả năng ứng biến.

Tạ Lâm Nhi, 11 tuổi giành ngôi vị cao nhất của Model Kid Vietnam 2026.

Sau các phần thi, Tạ Lâm Nhi, thí sinh thuộc đội của HLV TyhD được xướng tên ở vị trí quán quân. Lâm Nhi không giấu được niềm vui khi nghe kết quả. Cô bé hét lên phấn khích, ôm chầm những người bạn đồng hành trên sân khấu.

Huấn luyện viên TyhD bày tỏ niềm xúc động khi trò cưng giành chiến thắng chung cuộc. “Tôi tự hào vì Lâm Nhi đã nỗ lực hết mình và đạt được kết quả xứng đáng. Em chiến thắng bằng chính tài năng, tinh thần và sự cố gắng của mình", cô chia sẻ.

Khoảnh khắc công bố ngôi vị Quán quân Model Kid Vietnam 2026

Tạ Lâm Nhi sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, sớm cho thấy tố chất nổi bật ngay từ ngày đầu casting. Cô chinh phục ban giám khảo bằng màn trình diễn xiếc điêu luyện cùng khả năng kiểm soát hình thể ấn tượng.

Được ưu ái gọi là “công chúa nhí làng xiếc", cô bé 11 tuổi được cả 3 huấn luyện viên yêu thích và muốn chiêu mộ về đội của mình.

Tạ Lâm Nhi cho thấy tài năng và sự nỗ lực qua các thử thách cuộc thi.

Trong suốt hành trình cuộc thi, Lâm Nhi luôn ghi điểm bởi tinh thần "chiến đấu" hết mình trước những thử thách chương trình đưa ra. Cô bé thường chủ động giơ tay nhận những thử thách khó, đồng thời luôn quan tâm, hỗ trợ các thành viên trong đội như một người chị cả.

HLV Bùi Quỳnh Hoa và TyhD trao giải cho các thí sinh đạt vị trí á quân.

Đồng Á quân Model Kid Vietnam 2026 được trao cho Gia Nguyễn, Tuệ Lam và Khánh An. Vũ Bảo Nam (Jacob), Trần Bảo Nam và Trần Hà Hiểu Lam giành giải 3 chung cuộc.

Model Kid Vietnam là chương trình truyền hình thực tế dành cho trẻ em từ 5-13 tuổi có năng khiếu và yêu thích thời trang. Chương trình được ghi hình trong gần 2 tháng, với các thử thách về thời trang, catwalk và chụp hình, tạo cơ hội để thí sinh rèn luyện khả năng ứng biến, thể hiện cá tính và vượt qua giới hạn của bản thân.

Ảnh, clip: HK, BTC